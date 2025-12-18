Se oficializó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

La Finalissima entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa se jugará en marzo de 2025 en Qatar, previo al inicio del Mundial 2026.
Finalmente, se confirmó la fecha para la tan esperada Finalissima entre la Selección Argentina y España, que se disputará el próximo viernes 27 de marzo de 2025 en el estadio de Lusail, en Qatar, a las 15 horas (hora argentina). Este enfrentamiento enfrentará a los campeones de la Copa América 2021 y la Eurocopa 2024, en un partido que se celebrará meses antes del inicio del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. La organización detalló que más información sobre la venta de entradas y otros aspectos del evento se darán a conocer en las próximas semanas.
Este será un choque lleno de historia, ya que Argentina, actual campeona del mundo, llega con el título de la Finalissima en su haber tras derrotar a Italia en la primera edición del torneo en 2022, en Wembley. Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán defender su corona y sumar otro título a su palmarés. En la edición de la Finalissima de 2024, la Albiceleste se enfrentará a España, un equipo que, si bien es un rival de gran prestigio, no se enfrentó a Argentina en ninguna competición importante desde el amistoso disputado en marzo de 2018 en Madrid, donde España ganó 6-1.
Un choque de titanes con miras al futuro
La Finalissima no solo representa un título, sino también una ocasión única para que los aficionados disfruten de un duelo entre los campeones de dos de los torneos de selecciones más importantes del mundo. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, celebró la importancia del partido: "Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico". Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, resaltó la relevancia global del encuentro, aludiendo a la unión de dos continentes futbolísticos y la magnitud del evento. “Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”, señaló. (Con información de TyC Sports)