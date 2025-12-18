Auto chocó contra una barrera en un desvío de la Ruta 18

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Un vehículo colisionó contra una barrera de contención en uno de los desvíos de la Ruta 18, el tramo comprendido entre Viale y Paraná, durante la madrugada. El siniestro ocurrió cuando la conductora no habría advertido la señalización.

18 de Diciembre de 2025
Un vehículo colisionó contra una barrera de contención en uno de los desvíos de la Ruta 18, el tramo comprendido entre Viale y Paraná, durante la madrugada. El siniestro ocurrió cuando la conductora no habría advertido la señalización.

Un siniestro vial se registró este jueves, cerca de las 5 de la madrugada, en uno de los desvíos de la ruta nacional 18, donde un automóvil colisionó contra una barrera de contención. El hecho ocurrió en el kilómetro 32,5, en el tramo comprendido entre Viale y Paraná.

Según se informó, el vehículo involucrado fue un automóvil Volkswagen que, por motivos que se investigaban, impactó contra la barrera ubicada en la zona del desvío. De acuerdo a los primeros datos aportados, el rodado habría seguido de largo debido a la velocidad, sin que la conductora advirtiera la señalización preventiva instalada en el lugar.

 

El auto era conducido por una mujer oriunda de la localidad de Ramírez, quien circulaba por la ruta al momento del hecho. Tras el impacto, el vehículo sufrió daños materiales, aunque no se vieron involucrados otros rodados.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del choque, y la conductora no requirió traslado para recibir atención médica. El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. (Fuente: Nueva Zona)

Nacional Paraná Ruta ruta 18 siniestro vial
