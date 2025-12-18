Se conocieron detalles del violento asalto a hermano de ex intendente entrerriano

Un violento asalto se registró este miércoles por la tarde en un local de RapiPago de la ciudad de Gualeguaychú, donde el propietario resultó gravemente herido tras ser atacado por un delincuente que se llevó una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.45 en el comercio ubicado en avenida Del Valle 668. Según se informó, la víctima fue identificada como Martín Irigoyen, hermano del ex intendente Daniel Irigoyen, y se encontraba atendiendo normalmente el local cuando fue sorprendido por el agresor.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el atacante —a quien la víctima conocía de vista— ingresó al comercio simulando ser un cliente. En forma repentina, lo golpeó en la cabeza con extrema violencia utilizando una llave cruz, y continuó la agresión a puñetazos para apoderarse del dinero de la caja registradora.

El botín sustraído fue estimado entre un millón y un millón y medio de pesos.

Como consecuencia del ataque, el comerciante, de unos 60 años, sufrió heridas de consideración y una importante pérdida de sangre. Fue trasladado en una ambulancia al Hospital Centenario, donde quedó internado en observación debido al fuerte traumatismo craneal y a las lesiones sufridas durante el asalto.

En el lugar trabajó personal policial, que inició un operativo para dar con el autor del hecho, quien se dio a la fuga tras cometer el robo. Varios testigos aportaron información relevante sobre el ataque y sobre la huida del sospechoso.

Las autoridades también se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona y de comercios cercanos, con el objetivo de identificar y localizar al agresor. El caso quedó caratulado como robo calificado y es investigado por la Fiscalía de turno. (Con información de R2820)