Vecinos persiguieron a un hombre que rompió un parabrisas y amenazó con un cuchillo

Un violento hecho se registró en la madrugada de este jueves, cuando personal policial de Comisaría Doce intervino en un conflicto entre vecinos que derivó en amenazas, daños materiales y la detención de dos personas.

El hecho ocurrió en calle Francisquillo Fernández, adonde los efectivos acudieron tras recibir un aviso por una situación de desorden y agresiones. Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un grupo numeroso de vecinos que perseguía a un hombre y a una mujer, señalados como los responsables de las amenazas.

Según se informó, el hombre portaba un cuchillo con el que había amenazado a uno de los vecinos. Además, utilizando un hierro, dañó el parabrisas de un vehículo estacionado en la zona, lo que generó mayor tensión entre los presentes.

Al intentar controlar la situación, el individuo reaccionó de manera violenta contra el personal policial, arremetiendo con el cuchillo y el hierro. No obstante, los efectivos lograron reducirlo y proceder a su detención.

En tanto, la mujer que lo acompañaba intentó obstaculizar el procedimiento policial arrojando piedras contra los uniformados, motivo por el cual también fue reducida y detenida en el lugar.

Tras las actuaciones correspondientes, se dio intervención al fiscal de Investigación y Litigación en turno, quien dispuso que ambos detenidos fueran trasladados y alojados en la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron a disposición de la Justicia.

