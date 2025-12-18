 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Un joven murió y una chica está graves tras choque contra un poste

El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando un auto perdió el control y chocó contra un poste. El conductor falleció en el lugar y la acompañante resultó gravemente herida.  

18 de Diciembre de 2025
Un joven de 22 años murió y una mujer resultó con lesiones de gravedad tras un impactante siniestro vial ocurrido en la madrugada de este jueves, alrededor de la 1, en una avenida ubicada al 6600, en la zona norte de la capital cordobesa. El hecho se registró a pocos metros de otro accidente fatal ocurrido horas antes.

 

Según se informó, por causas que se encontraban bajo investigación, un automóvil Fiat Regata en el que se trasladaban un hombre y una mujer perdió el control del rodado y colisionó violentamente contra un poste de cemento ubicado a la vera de la calzada.

 

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre su lateral izquierdo, lo que provocó que ambos ocupantes quedaran atrapados en el interior del habitáculo.

Personal de la Dirección Bomberos trabajó intensamente en el lugar para llevar adelante las tareas de rescate y liberación de las víctimas, debido a la complejidad que presentó el siniestro y la posición final del vehículo.

 

Posteriormente, un servicio de emergencias médicas asistió a los ocupantes del auto. Los profesionales constataron el fallecimiento del conductor, un joven de 22 años, producto de las graves lesiones sufridas en el choque.

 

En tanto, la mujer que viajaba como acompañante fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada consciente al Hospital de Urgencias, donde quedó internada bajo observación, con pronóstico reservado.

 

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que ordenó las pericias correspondientes en el lugar del hecho. La investigación continuaba con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias que originaron el siniestro vial. (La Voz del Interior)

Temas:

Choque fallecimiento accidente fatal
