El verano 2025/26 se perfila con una “Niña débil” y alertas climáticas

El pronóstico climático para el verano 2025/26 llega con noticias mixtas. Aunque se confirma la presencia del fenómeno de “La Niña”, será en una versión débil. Posteriormente, se espera que el clima evolucione hacia un estado de “neutralidad total” hacia el final de la estación. Esto, según los expertos, promete un escenario sin anomalías térmicas, ya que los vientos polares perderían fuerza, lo que podría mejorar las perspectivas climáticas en general. Sin embargo, persisten riesgos asociados a posibles lapsos de calor extremo y sequías.

Según el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), si bien la campaña agrícola 2025/26 mantiene un buen potencial productivo, los productores no deben subestimar los posibles inconvenientes derivados de las condiciones climáticas extremas. El ingeniero agrónomo y especialista en agrometeorología, Eduardo Sierra, advierte que “sería poco prudente subestimar los riesgos que podrían emerger durante lo que resta de su duración".

Posibles lapsos secos y calurosos afectan la región agrícola

Una de las alertas más significativas es la posible extensión de un lapso seco y muy caluroso que afectaría gran parte de la región agrícola de Argentina, Uruguay y el extremo sur de Brasil. Este fenómeno se espera desde fines de la primavera hasta mediados del verano, y según los expertos, podría generar “estrés a los cultivos y pasturas y generando incendios”. Este clima severo podría poner en peligro las cosechas y el rendimiento de la agricultura en una temporada que podría ser crucial para los productores de la región.

Foto: Archivo Elonce.

Por otro lado, las condiciones climáticas también podrían llevar a un exceso de lluvias en otras áreas, particularmente en el norte de Argentina (NOA), oeste de la región del Chaco, y el sur de Brasil. Según el informe, en estas zonas podría haber un riesgo de “fuertes excesos hídricos”, mientras que la falta de precipitaciones será más notoria en áreas como el sur de Cuyo y el oeste de la Región Pampeana, lo que podría afectar aún más las perspectivas agrícolas.

Pronóstico de un otoño con heladas tempranas y tormentas intensas

El otoño del año próximo comienza con un “Neutral Perfecto” y se espera que evolucione hacia un “Neutral Cálido”. Sin embargo, el informe también advierte que los vientos polares se activarán de manera temprana, lo que alterará este panorama de “neutralidad cálida”. “Las irrupciones de aire polar se activarán tempranamente, causando fuertes tormentas cordilleranas y enviando vigorosas masas de aire polar hacia el área agrícola, generando una amplia franja seca”, explica Sierra.

Este fenómeno reducirá el riesgo de calores tardíos, pero traerá consigo las heladas tempranas, lo que podría poner en riesgo los cultivos sensibles al frío. En contraste, la circulación tropical persistirá sobre zonas como el este del NOA, la mayor parte del Paraguay, y la región del Chaco, lo que mantendrá “el riesgo de calores tardíos, acompañados por precipitaciones abundantes, con riesgo de tormentas severas”. Esto marca un contraste en las condiciones que enfrentará la región durante los primeros meses del otoño. (Con información de Clarín y la Bolsa de Cereales de Rosario)