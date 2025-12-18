Atacaron a un cuidacoches que forcejó con dos hombres que intentaban abrir una camioneta en Paraná  

En la noche del miércoles un cuidacoches fue blanco de un violento intento de robo calificado en la zona céntrica de la ciudad de Paraná y resultó herido con un arma blanca. Dos hombres fueron detenidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.25. Una mujer alertó al 911 y pidió presencia policial en la intersección de calles España y Libertad ante dos sujetos que intentaban abrir una camioneta estacionada y señaló que el cuidacoches del lugar había salido detrás de ellos, siendo posteriormente agredido.

Al arribar al lugar los efectivos se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 41 años, domiciliado en cercanías del Puente Blanco. El mismo relató que mientras oficiaba como cuidacoches (no autorizado) advirtió que dos sujetos intentaban abrir un vehículo, y al intentar impedirlo se trenzó en lucha con ambos.

Según el testimonio recabado por el personal policial, durante el forcejeo los agresores lo habrían apuñalado de manera superficial y le sustrajeron dinero en efectivo. Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió múltiples heridas punzantes.

Con las características aportadas por la víctima, se irradió un alerta y, minutos más tarde, un patrullero del 911 logró ubicar y demorar a los sospechosos en calle Florencio Sánchez, antes del Puente Blanco. Ambos coincidían con la descripción brindada y fueron identificados como los presuntos autores del hecho. Tienen 20 años y viven en Villa Huesito.

Al momento de la requisa, tenían en su poder dos armas blancas de fabricación casera, tipo “puntas”, además de dos morrales y una suma de 47.100 pesos en efectivo, elementos que fueron secuestrados.

En cuanto al estado de salud del damnificado, desde la policía informaron a Elonce que recibió curaciones en el lugar y se constataron seis heridas en la zona de brazos y glúteos. No obstante, el hombre se negó a ser trasladado al hospital.

Intervino en la causa el fiscal de turno de la Unidad de Investigación y Litigación, quien dispuso el traslado de ambos detenidos a la Alcaidía de Tribunales, así como el secuestro de las armas blancas, los morrales y el dinero incautado.