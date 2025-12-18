Quini 6 de más de $33 millones: se jugó en Paraná la única boleta ganadora de Entre Ríos

Quini 6 de más de $33 millones en Entre Ríos: se jugó en Paraná la boleta ganadora

El sorteo del Quini 6 realizado el miércoles 17 de diciembre dejó una noticia destacada para Entre Ríos, luego de que un apostador se alzara con un premio superior a los 33 millones de pesos. La boleta ganadora fue jugada en la ciudad de Paraná, en la agencia Nº 760, y correspondió a la modalidad Siempre Sale.

Según el informó el IAFAS, el ganador obtuvo $33.825.270,94 al acertar en la modalidad Siempre Sale, que permite ganar con seis aciertos, cinco o incluso cuatro. Los números sorteados en esta categoría fueron 14, 39, 08, 35, 32 y 31. En total, hubo ocho ganadores en todo el país y uno de ellos pertenece a Entre Ríos.

De acuerdo a la información confirmada por Elonce, la boleta ganadora fue vendida en la agencia Nº 760, ubicada en la capital entrerriana. El premio se convirtió así en uno de los más importantes registrados en la provincia en los últimos sorteos del popular juego de azar.

Pozos principales quedaron vacantes

En el resto de las modalidades del Quini 6 no se registraron ganadores con seis aciertos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que los importantes pozos millonarios quedaron vacantes y se acumularon para el próximo sorteo.

En el Tradicional, los números sorteados fueron 12, 36, 45, 32, 17 y 14. Al no haber ganadores, el pozo acumulado para el próximo domingo asciende a $3.184.649.906.

En tanto, en la modalidad La Segunda, los números favorecidos fueron 30, 00, 18, 31, 25 y 45. Tampoco se registraron ganadores, por lo que en el próximo sorteo habrá en juego un pozo estimado en $650.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 20, 38, 03, 25, 29 y 19. El pozo también quedó vacante y para el próximo sorteo se pondrán en juego $1.061.777.673.

Pozo Extra y próximo sorteo

En el Pozo Extra se contabilizaron 798 ganadores, quienes percibirán $162.907,27 cada uno. Desde la Lotería de Santa Fe indicaron que, en el próximo sorteo del Quini 6, se pondrán en juego en total 12.000 millones de pesos, una cifra que vuelve a generar grandes expectativas entre los apostadores de todo el país.