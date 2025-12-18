 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Temporada de verano

Qué documentación exigen a conductores en rutas de Entre Ríos y qué pasa con la presentación digital

De cara a la temporada de vacaciones, la Dirección General de Seguridad Vial recordó cuáles son los documentos obligatorios para circular en rutas entrerrianas. Además, aclaró que la documentación digital presentada a través de Mi Argentina tiene la misma validez que la física.

18 de Diciembre de 2025
Con el inicio de la temporada de vacaciones y un incremento sostenido del tránsito en rutas provinciales y nacionales, la Dirección General de Seguridad Vial brindó precisiones sobre la documentación que los conductores deben presentar durante los controles que se realizan en distintos puntos de Entre Ríos.

Con el inicio de la temporada de vacaciones y un incremento sostenido del tránsito en rutas provinciales y nacionales, la Dirección General de Seguridad Vial brindó precisiones sobre la documentación que los conductores deben presentar durante los controles que se realizan en distintos puntos de Entre Ríos.

 

Desde el organismo dependiente de la Dirección de Prevención Vial se recordó que, en el marco de los operativos viales, todos los conductores deben exhibir la documentación obligatoria para poder circular. El objetivo de estos controles fue reforzar la seguridad y prevenir siniestros durante el período de mayor circulación vehicular.

 

Entre los requisitos exigidos se encuentra la licencia de conducir vigente, el Documento Nacional de Identidad (DNI) del conductor, la póliza de seguro obligatoria y la cédula de identificación del vehículo, conocida como tarjeta verde. La falta de alguno de estos documentos puede derivar en sanciones o la imposibilidad de continuar el viaje.

Documentación digital: qué está permitido

En relación a la presentación virtual de la documentación, desde la Dirección de Prevención Vial aclararon que los documentos digitales tienen la misma validez que los físicos, de acuerdo a la normativa vigente. Por ese motivo, los conductores pueden exhibirlos desde la aplicación Mi Argentina durante los controles en ruta.

 

No obstante, se recordó que la Licencia Nacional de Conducir digital requiere ciertas condiciones para su correcta validación. En ese sentido, indicaron que es necesario contar con conexión a internet al menos una vez cada 24 horas, ya que la aplicación debe actualizar el token de seguridad para que el documento sea considerado válido.

 

Asimismo, remarcaron que tanto la licencia como el resto de la documentación digital disponible en la plataforma oficial pueden ser solicitados por el personal policial o de seguridad vial, del mismo modo que los documentos en formato físico.

Aclaración sobre la VTV en Entre Ríos
Qué documentación exigen a conductores en rutas de Entre Ríos y qué pasa con la presentación digital

Aclaración sobre la VTV en Entre Ríos

Desde el área también realizaron una aclaración importante respecto a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En Entre Ríos, la constancia de VTV no es obligatoria para circular dentro de la provincia, por lo que no puede ser exigida en los controles locales.

 

Sin embargo, señalaron que aquellos conductores que salgan de Entre Ríos con destino a otras provincias deberán contar con un certificado que acredite que la VTV no es obligatoria para los vehículos radicados en territorio entrerriano, a fin de evitar inconvenientes durante controles fuera de la provincia.

 

Finalmente, las autoridades recomendaron a los conductores revisar con anticipación toda la documentación, respetar las normas de tránsito y planificar los viajes con responsabilidad, especialmente durante los días de mayor circulación por las vacaciones.

