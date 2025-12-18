Realizan mejoras integrales en el Parque Quirós de Colón

Autoridades municipales de Colón recorrieron el Parque Quirós para supervisar el avance de una serie de mejoras como renovación de juegos, veredas y equipamiento urbano.
La viceintendente de Colón, María Dalleves, a cargo del Ejecutivo Municipal, junto al secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; y la coordinadora del Área de Hábitat y Vivienda, Camila Cricel, realizaron una recorrida por los trabajos que se ejecutan en el Parque Quirós.
Las tareas contemplan la puesta en valor de distintos sectores del parque, con recambio de equipamiento que presentaba desgaste u obsolescencia, mejoras en la circulación peatonal y reorganización de áreas recreativas, en el marco de una planificación por etapas.
Renovación del sector de juegos infantiles
Entre las principales intervenciones, se retiró uno de los juegos que presentaba condiciones de riesgo y materiales que ya no cumplían con los estándares vigentes para espacios públicos. En su lugar, se instaló un nuevo mangrullo, mejorando la seguridad y la calidad del área destinada a las infancias.
En el sector del parque que da hacia el río, se demolieron veredas existentes que se encontraban deterioradas y se reconstruyeron a nuevo. Además, se ejecutó un tramo nuevo que conecta la zona de la rotonda con la vereda existente ubicada en el sector de la cancha de tenis.
Desde el Municipio se aclaró que estas veredas cuentan actualmente con una terminación rugosa, ya que en una segunda etapa se realizará la terminación final.
Recambio de bancos y colocación de cestos
De manera paralela, se avanzó con el reemplazo de bancos de hormigón por bancos nuevos de madera y metal, del mismo tipo que los colocados en la plaza, con la intención de continuar con el recambio en etapas. Se conservaron los bancos del sector de artesanías que poseen tallas.
Asimismo, se incorporaron cestos de basura para reforzar el mantenimiento y la limpieza del predio. Se trabaja en la restauración de la pérgola, de manera progresiva, y se realizaron mejoras en la cancha de fútbol tenis.