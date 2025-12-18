Auto que circulaba a "alta velocidad" chocó un montículo, un poste y volcó

Un vehículo protagonizó un despiste y vuelco en horas de la madrugada, tras impactar contra un montículo de tierra y un poste de alumbrado. El conductor resultó lesionado y fue trasladado al hospital, mientras que Tránsito labró infracciones por negarse al test de alcoholemia.
Un despiste y vuelco de un automóvil se registró en la madrugada de este jueves, alrededor de las 5.40, en la intersección de calles G. Méndez y República del Líbano, en la ciudad de Gualeguaychú. El siniestro vial involucró a un vehículo que circulaba por la zona urbana y terminó volcado tras una serie de impactos.
Personal de Comisaría Sexta tomó intervención cerca de las 5.50, cuando constató la presencia de un Volkswagen Gol Trend volcado sobre la calzada. En el interior del rodado se encontraba un conductor masculino, quien presentaba lesiones y no se ubicaba en tiempo y espacio al momento del arribo policial.
Ante la situación, se dio inmediata intervención al servicio de emergencias médicas, que procedió al traslado del herido hacia el hospital local para su atención. En el lugar también trabajó personal de Tránsito Municipal, que llevó adelante las actuaciones administrativas correspondientes.
Según se informó, el conductor se negó a realizar el control de alcoholemia, motivo por el cual los agentes de Tránsito labraron el acta de infracción y dispusieron la retención del vehículo y de la licencia de conducir, conforme a la normativa vigente.
De acuerdo al testimonio de un testigo presencial, el automóvil habría circulado a alta velocidad por calle República del Líbano en sentido norte. En esas circunstancias, el conductor perdió el control del rodado e impactó primero contra un montículo de tierra ubicado en la vía pública.
Tras ese primer choque, el vehículo colisionó contra un poste de alumbrado público, lo que provocó el vuelco del automóvil. Finalmente, el rodado terminó impactando contra el cordón de la calle G. Méndez, quedando detenido en posición invertida.