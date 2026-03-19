Secuestraron más de 20 celulares y drogas en la cárcel de Paraná tras un operativo en la madrugada

Un operativo de control realizado durante la madrugada del miércoles en la cárcel de Paraná dejó como resultado el secuestro de celulares y sustancias prohibidas. El procedimiento se llevó a cabo en la Unidad Penal N°1 y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario. La requisa fue sorpresiva y se desarrolló en distintos sectores del establecimiento.

Según se informó oficialmente, durante la intervención se incautaron 23 teléfonos celulares que se encontraban en poder de internos. Además, se detectaron drogas en diferentes espacios del penal. El operativo permitió avanzar en el control de elementos ilegales dentro de la cárcel de Paraná.

Celulares y drogas incautadas

En el marco de la requisa, los efectivos secuestraron un total de 24,5 gramos de marihuana y 60,6 gramos de cocaína. Las sustancias fueron halladas tanto en sectores individuales como en espacios comunes del establecimiento. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se realizó de manera coordinada entre distintas áreas del Servicio Penitenciario. La inspección abarcó pabellones y sectores internos con el objetivo de detectar elementos prohibidos. Este tipo de controles forman parte de los operativos habituales dentro de la cárcel de Paraná.

Controles para reforzar la seguridad

Desde el organismo indicaron que la requisa se enmarca en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia. El objetivo es garantizar el orden interno y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad del penal. Las acciones fueron supervisadas por la Dirección General.

Además, se destacó la participación de la Dirección Principal de Cuerpo en el despliegue del operativo. La intervención se realizó bajo un esquema de control planificado y con personal especializado. En ese sentido, remarcaron que estas medidas buscan fortalecer el funcionamiento de la cárcel de Paraná.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos continuarán realizándose de manera periódica. El objetivo es mantener el control sobre los internos y evitar el ingreso o circulación de elementos ilegales. La investigación continuará para determinar responsabilidades en relación a los elementos secuestrados.