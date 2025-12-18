Camión se quedó sin frenos y derramó su carga de botellas de vino y cerveza  

Un camión que circulaba por la zona oeste de Rosario se quedó sin frenos, se subió a la vereda y tras chocar con un alambrado y derramó varias cajas con botellas de vino y cervezas. El asfalto quedó pegajoso y lleno de vidrios.

El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles en la colectora de Circunvalación, a la altura de Presidente Perón.

De acuerdo con el relato de testigos, el camión se quedó sin frenos y el conductor decidió dirigirse hacia la vereda para evitar chocar a otros vehículos.

En esa maniobra, chocó contra el alambrado de un corralón y derribó una columna. Por el brusco movimiento, cayeron varias cajas con botellas de bebidas alcohólicas.

Agentes de Corredores Viales acudieron al lugar para realizar tareas de limpieza y una camioneta asistió también al camionero para rescatar y trasladar la mercadería que quedó sin daño tras el siniestro. (Rosario 3)