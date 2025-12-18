 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En Rosario

Camión se quedó sin frenos y derramó su carga de botellas de vino y cerveza  

18 de Diciembre de 2025
Parte de la carga derramada por el camión
Parte de la carga derramada por el camión Foto: Rosario 3

El siniestro vial ocurrió en colectora de Circunvalación y Presidente Perón, de la ciudad de Rosario. Al parecer el camión se quedó sin frenos, por lo que el conductor perdió el control.

Un camión que circulaba por la zona oeste de Rosario se quedó sin frenos, se subió a la vereda y tras chocar con un alambrado y derramó varias cajas con botellas de vino y cervezas. El asfalto quedó pegajoso y lleno de vidrios.

 

El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles en la colectora de Circunvalación, a la altura de Presidente Perón.

 

De acuerdo con el relato de testigos, el camión se quedó sin frenos y el conductor decidió dirigirse hacia la vereda para evitar chocar a otros vehículos.

En esa maniobra, chocó contra el alambrado de un corralón y derribó una columna. Por el brusco movimiento, cayeron varias cajas con botellas de bebidas alcohólicas.

 

Agentes de Corredores Viales acudieron al lugar para realizar tareas de limpieza y una camioneta asistió también al camionero para rescatar y trasladar la mercadería que quedó sin daño tras el siniestro. (Rosario 3)

 

 

Temas:

vuelco camión vino cerveza Rosario
