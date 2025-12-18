Violento asalto a hermano de exintendente: investigan a un pintor conocido en la zona

Un violento asalto se registró el miércoles por la tarde en un local de RapiPago, donde el propietario fue atacado con extrema violencia y sufrió heridas de consideración. El hecho ocurrió alrededor de las 16.45, cuando el comerciante fue sorprendido por un delincuente que logró llevarse una importante suma de dinero en efectivo.

La víctima fue identificada como Martín Irigoyen, de aproximadamente 60 años, hermano del exintendente Daniel Irigoyen. Según se informó, el hombre se encontraba atendiendo con normalidad el comercio cuando el agresor ingresó al local simulando ser un cliente.

De acuerdo a los primeros datos recabados por los investigadores, el atacante —a quien la víctima conocía de vista— golpeó al comerciante en la cabeza con una llave cruz y luego continuó la agresión a puñetazos para apoderarse del dinero de la caja registradora. El botín sustraído fue estimado, en una primera instancia, entre un millón y un millón y medio de pesos.

Como consecuencia del brutal ataque, el comerciante sufrió heridas importantes y una considerable pérdida de sangre. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital local, donde quedó internado en observación debido al traumatismo craneal y a las lesiones sufridas durante el asalto.

Violento asalto a hermano de exintendente

Investigación policial en curso

En relación al hecho, el jefe de Operaciones de la Policía explicó a Elonce que “se comienzan las investigaciones pertinentes al caso, donde el hombre reconocía de vista a su agresor, ya que siempre era de mediodía en la zona. Unos días antes había realizado un par de trabajos en otro local que se encuentra en proximidades de este rapipago, precisamente en gomería, había realizado unos trabajos de pintura”.

En ese sentido, detalló que “por esa razón el personal policial se aboca a recabar testimonios y a trabajar sobre soportes fílmicos para poder lograr la identificación, lo cual en este momento se estarían esperando o elaborando medidas al respecto. Es decir que actuó sola esta persona”.

Estado de salud de la víctima

Respecto al estado del comerciante, el funcionario policial indicó que “el comerciante sí, fue agredido, sufrió un par de golpes, fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde recibió las atenciones y permanecen en observaciones”. Asimismo, aclaró que “por una cuestión protocolar médica, si bien no se constatan lesiones óseas, ni como así tampoco ningún otro tipo de lesión de gravedad, pero dado a la edad y a los golpes que recibió se lo dejó en observación nada más”.

Búsqueda del sospechoso

Sobre las tareas investigativas, señaló que “inmediatamente se empezó a trabajar, a realizar las tareas de campo, una de ellas era levantar lo que era soporte fílmico de cámara de las inmediaciones y a su vez también a recibir testimonios y entrevistas a personas que pueden llegar a aportar datos, que de hecho algunas aportaron datos que sirven para lograr la identificación y para poder solicitar las medidas pertinentes al caso”.

En cuanto al presunto autor del ataque, el jefe policial agregó que “se podría decir que en este momento estaría sin un domicilio fijo, posiblemente situación de calle”, y remarcó que se trata de una persona conocida en la zona por realizar trabajos ocasionales.

El dinero sustraído

Consultado sobre el monto robado, explicó que “el hombre había manifestado en primera instancia que podría aproximarse al millón de pesos, ya que era la recaudación que estaba juntando durante el día”. No obstante, precisó que “cuando recupere el alta, seguramente va a poder hacer caja y establecer bien el monto de la cantidad”.

Finalmente, confirmó que “sí, sí, sería solo dinero” lo sustraído durante el asalto y reiteró que “el posible autor era conocido en la zona, no era una persona desconocida que apareció, que siempre hacía trabajos en la gomería que está ahí cerca”. Elonce