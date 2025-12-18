Hallaron a una mujer fallecida en su casa tras aviso de vecinos a la Policía

Una mujer de 85 años fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, en Villaguay, luego de que vecinos dieran aviso a la Policía al percibir fuertes olores nauseabundos que provenían del domicilio. El procedimiento se realizó durante la noche del miércoles 17 de diciembre, tras un llamado que alertó sobre la situación.

Según se informó, personal policial se hizo presente en un domicilio ubicado en calle Valdez al 1000, donde, con la correspondiente autorización judicial, se procedió al ingreso a la vivienda con la intervención de un cerrajero. Una vez dentro del inmueble, los efectivos constataron la presencia de una persona fallecida.

La víctima era una mujer de 85 años de edad, quien se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que permitió establecer que llevaba varios días sin vida. De inmediato, se dio intervención a Policía Científica y al médico policial para llevar adelante las diligencias de rigor.

Tras las pericias realizadas en el lugar, el médico policial determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio no traumático, por lo que se confirmó que se trató de una muerte natural. En ese marco, no se dispusieron medidas judiciales adicionales.

Desde la fuerza policial se indicó además que la vivienda se encontraba cerrada desde el interior, con la llave colocada del lado interno de la puerta. No se observaron signos de violencia ni desorden en el inmueble, ni elementos que permitan presumir la existencia de un hecho delictivo.

