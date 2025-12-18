Madres de pacientes oncológicos instan a donar sangre durante las fiestas

REDACCIÓN ELONCE
Médicos y padres de niños oncológicos insisten en la importancia de donar sangre y plaquetas, especialmente en estas fechas.
Donar sangre en Navidad. Durante las fiestas de fin de año, la necesidad de mantener un adecuado stock de sangre en los hospitales de Paraná se vuelve más crítica que nunca. La escasez de donantes, especialmente en época de festividades, afecta de manera directa a los niños en tratamiento oncológico. En este contexto, madres de niños que luchan contra el cáncer y profesionales del área de hemoterapia hicieron un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad.
Sofía Rivero, médica del servicio de hemoterapia, enfatizó la gravedad de la situación. "Los tratamientos de los chicos de Oncología se han intensificado", explicó. Con la llegada de las fiestas, las colectas externas de sangre suelen disminuir, lo que dificulta aún más la cobertura de las necesidades. "Pedimos que, así como se intensifican los tratamientos, que la gente también se acerque y ayude", agregó Rivero, pidiendo a la sociedad que no olvide a los más pequeños que luchan por su vida.
El banco de sangre, que abastece no solo a la ciudad de Paraná sino a toda la provincia, enfrenta una grave escasez. Según las especialistas, una sola donación de sangre puede ayudar a tres niños oncológicos. La urgencia por las transfusiones es constante, ya que los niños requieren glóbulos rojos y plaquetas en momentos específicos de su tratamiento. "No es algo al azar, sino que necesitan puntualmente un día determinado, tantos mililitros, tantas unidades", detalló Rivero.
Un acto simple que salva vidas
Jessica Villaverde, madre de un niño con cáncer y representante de otras tantas mamás que se encuentran en la misma situación, también instó a la comunidad a ser parte de esta campaña. "Pido que la gente se ponga una mano en el corazón en estas fechas y que sea solidaria", señaló Villaverde. En su caso particular, su hijo necesita de manera urgente transfusiones, pero aseguró que este llamado es para todos los niños en tratamiento. "Hoy mi hijo lo necesita, pero mañana puede ser el hijo de cualquiera", reflexionó.
La donación de sangre no solo es crucial para los niños con cáncer, sino también para otros niños que ingresan por urgencias o que requieren intervenciones quirúrgicas. "Las transfusiones se hacen 24/7, los 365 días del año", recordó la doctora Rivero. Sin embargo, en el caso de los niños oncológicos, la planificación de transfusiones es más precisa, lo que hace aún más complejo cubrir la demanda. (Elonce)