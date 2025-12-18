 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Feria en tu Barrio: comenzó el especial navideño en la propuesta de venta de alimentos

Durante la segunda quincena de diciembre la venta de productos frescos, locales y a precios accesibles visitará distintos puntos de la ciudad. Por las fiestas se sumaron productos de estación, como pan dulces, budines y demás producciones artesanales.

18 de Diciembre de 2025

“En este fin de año redoblamos la propuesta de esta Feria en tu Barrio, política vinculada a la soberanía alimentaria de la gestión de la intendenta Rosario Romero, con 12 eventos en distintos puntos de la ciudad durante los próximos 15 días. La gente se podrá encontrar con productos de excelente calidad y muy buenos precios de los comerciantes y productores para los paranaenses”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

La Feria en tu Barrio, especial Navidad, continúa este jueves en barrio Balbi y el sábado en el ya tradicional sector de Plaza Sáenz Peña.

A la tradicional oferta de verduras, embutidos, conservas y panificados se suma en esta oportunidad productos navideños como pan dulce, budín entre otros. “Es una propuesta muy buena que la feria de la Municipalidad llegue a los barrios”, sostuvo Graciela Godoy, vicepresidenta de la comisión vecinal Italia.

 

Cronograma

La Feria en tu Barrio estará en la última quincena del año en los siguientes lugares:

18/12: Barrio Balbi

20/12: Plaza Sáenz Peña

22/12: Plaza Alemania

22/12: Plaza Mujeres Entrerrianas

23/12: Bajada Grande

23/12: Plaza Mujeres Entrerrianas

27/12: Plaza Sáenz Peña

29/12: CV Lagos del Sur

30/12: Peatonal

La Feria en tu barrio llega con un especial navideño
