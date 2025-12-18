Aranguren se prepara para recibir la Navidad con luces y decoraciones festivas

a localidad de Aranguren, en Entre Ríos, embellece su entrada con adornos navideños para recibir las fiestas. Un video muestra la magia de las luces y los gorros de Papá Noel.
La localidad de Aranguren, en la provincia de Entre Ríos, se ha preparado con entusiasmo para la llegada de la Navidad. El ingreso al pueblo ha sido decorado con brillantes aros de luces y gorros de Papá Noel, creando una atmósfera festiva que invita a todos a sumergirse en el espíritu navideño. La Municipalidad compartió un video capturado por un dron que muestra desde el aire cómo las decoraciones embellecen la entrada al pueblo, un toque mágico que anuncia las celebraciones por venir.
La instalación de las luces es un esfuerzo conjunto de la comunidad, que cada año se une para dar vida a esta tradición. Los aros de luces resplandecen al caer la noche, iluminando las calles y los caminos hacia el centro de Aranguren. Los gorros de Papá Noel, estratégicamente colocados en varios puntos clave de la localidad, añaden un toque encantador que se refleja en la sonrisa de quienes recorren el pueblo, especialmente de los más pequeños.
Una tradición que une a la comunidad
El embellecimiento de la entrada de Aranguren con luces navideñas no solo busca adornar la localidad, sino también fortalecer los lazos entre los vecinos. Este gesto de colaboración y unidad crea un ambiente especial, lleno de calidez y fraternidad, que caracteriza a la comunidad durante la temporada navideña. Los habitantes de Aranguren, tanto los locales como los que llegan de otras partes para las fiestas, se sienten orgullosos de ser parte de esta tradición, que simboliza el espíritu de unión y solidaridad que prevalece en estas fechas.