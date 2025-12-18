 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Este jueves lo confirmó

El TC oficializó su calendario para la temporada 2026

La ACTC presentó las fechas para la temporada 2026 del Turismo Carretera, que contará con 15 fechas. El campeonato comenzará en El Calafate y finalizará en diciembre.

18 de Diciembre de 2025
El TC confirmó su calendario.
El TC confirmó su calendario. Foto: Archivo Elonce.

En un evento realizado por la ACTC en la TV Pública, la categoría más popular del automovilismo argentino, el Turismo Carretera (TC), reveló su calendario para la temporada 2026. Con 15 competencias confirmadas, el campeonato comenzará el 15 de febrero en el autódromo de El Calafate, marcando el inicio de una nueva edición cargada de expectativas. A lo largo de todo el año, los pilotos visitarán diversas provincias, manteniendo la misma cantidad de fechas que en ediciones anteriores. El cierre de la temporada será el 6 de diciembre, culminando con la definición del campeonato en un evento que promete ser emocionante.

 

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

El calendario también detalló que Viedma será el epicentro del segundo compromiso de la temporada. La ciudad de Río Negro albergará a los pilotos del Turismo Carretera el 8 de marzo, marcando una nueva cita clave para el campeonato. Viedma, con su tradicional circuito, siempre ha sido un escenario emblemático en el calendario del TC, y su inclusión en la agenda anual continúa siendo una tradición que atrae a miles de fanáticos. A lo largo del año, las distintas localidades de Argentina recibirán a los competidores, con algunas fechas aún por confirmar, pero siempre manteniendo la emoción que caracteriza a este campeonato.

 

Turismo Carretera

 

Fecha 1: 15/2 El Calafate

Fecha 2: 8/3 Viedma

Fecha 3: 29/3

Fecha 4: 19/4

Fecha 5: 10/5

Fecha 6: 31/5

Fecha 7: 21/6

Fecha 8: 12/7

Fecha 9: 2/8

Fecha 10: 23/8

Fecha 11: 13/9

Fecha 12: 4/10

Fecha 13: 25/10

Fecha 14: 15/11

Fecha 15: 6/12

 

(Con información de Carburando)

Temas:

TC calendario
