Secuestraron dólares y pesos tras un allanamiento por el robo de las cajas fuertes en un edificio en Paraná

Se arrestó a un cuarto implicado en el robo de cajas fuertes en un edificio de la ciudad de Paraná, hecho ocurrido el pasado 4 de diciembre.

Según dieron a conocer fuentes policiales a Elonce, se detuvieron a otras dos personas por el robo de las cajas fuertes en calle Malvinas de la capital provincial.

Los celulares incautados en el procedimiento. Foto: P.E.R.

Además de los dos adultos mayores, se secuestraron pesos y dólares (la suma no fue especificada), un auto, celulares y otros elementos vinculados a la causa. Intervino en la causa el Juzgado de Garantías Nº4, Julián Vergara.

Con estos procedimientos, la causa lleva cuatro personas detenidas, dos vehículos e innumerables elementos que serán peritados y se determinará la vinculación con la investigación que continúa con fines de dar con todos los responsables.

El vehículo incautado en el último procedimiento. Foto: P.E.R.

Cabe recordar que las primeras dos detenciones se llevaron a cabo con los procedimientos llevados adelante en B° 4 de Junio y en calle Hernandarias de Paraná, como también el secuestro del primer vehículo.

Participaron en todos los procedimientos los grupos especiales Comando de Operaciones Especiales y de Infantería Adiestrada. La investigación bajo la División Robo y Hurtos y la colaboración de Jefatura Departamental Paraná, comisarías y Policía Científica.