Policiales Ocurrido a principio de mes

Secuestraron dólares y pesos tras un allanamiento por el robo de las cajas fuertes en un edificio en Paraná

Secuestraron pesos, dólares, un auto, celulares y arrestaron a dos personas por el robo de las cajas fuertes en un edificio en la ciudad de Paraná.

18 de Diciembre de 2025
El lugar donde robaron las cajas fuertes.
REDACCIÓN ELONCE

Se arrestó a un cuarto implicado en el robo de cajas fuertes en un edificio de la ciudad de Paraná, hecho ocurrido el pasado 4 de diciembre.

 

 

Según dieron a conocer fuentes policiales a Elonce, se detuvieron a otras dos personas por el robo de las cajas fuertes en calle Malvinas de la capital provincial.

 

Los celulares incautados en el procedimiento. Foto: P.E.R.
Además de los dos adultos mayores, se secuestraron pesos y dólares (la suma no fue especificada), un auto, celulares y otros elementos vinculados a la causa. Intervino en la causa el Juzgado de Garantías Nº4, Julián Vergara.

 

Con estos procedimientos, la causa lleva cuatro personas detenidas, dos vehículos e innumerables elementos que serán peritados y se determinará la vinculación con la investigación que continúa con fines de dar con todos los responsables.

 

El veh&iacute;culo incautado en el &uacute;ltimo procedimiento. Foto: P.E.R.
Cabe recordar que las primeras dos detenciones se llevaron a cabo con los procedimientos llevados adelante en B° 4 de Junio y en calle Hernandarias de Paraná, como también el secuestro del primer vehículo.

 

Participaron en todos los procedimientos los grupos especiales Comando de Operaciones Especiales y de Infantería Adiestrada. La investigación bajo la División Robo y Hurtos y la colaboración de Jefatura Departamental Paraná, comisarías y Policía Científica.

Temas:

Robo cajas fuertes edificio de Paraná
