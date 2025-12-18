 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Modificaron requisitos para cobrar el complemento de la Asignación Universal por Hijo

El Gobierno nacional modificó requisitos para cobrar el complemento de la Asignación Universal por Hijo y sólo será necesario acreditar la escolaridad. 

18 de Diciembre de 2025
Modifican requisitos para cobrar complemento de la AUH
Modifican requisitos para cobrar complemento de la AUH Foto: Google - Ilustrativa

El Gobierno nacional modificó requisitos para cobrar el complemento de la Asignación Universal por Hijo y sólo será necesario acreditar la escolaridad. 

El Gobierno de Javier Milei modificó este jueves los requisitos para acceder al complemento anual del 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y flexibilizó las condiciones relacionadas con la vacunación obligatoria.

 

Los cambios quedaron establecidos en la Resolución 1170/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Trabajo, Julio Cordero, del Ministerio de Capital Humano.

 

Hasta ahora, las familias debían acreditar el cumplimiento de los controles médicos y del plan de vacunación para niños de hasta 5 años. Con la nueva norma, esa exigencia se reduce a los menores de hasta 4 años inclusive. Esto implica que ya no será necesario contar con las vacunas que se aplican a los 5 años para cobrar el monto retenido a lo largo del año.

 

El calendario oficial de Salud exige a los 5 años las siguientes vacunas: IPV (polio inactivada); varicela; triple viral; triple bacteriana celular.

A partir de esta resolución, estas dosis ya no serán requisito para percibir el 20% anual de la AUH. Pero se recuerda que están dentro del plan nacional de vacunación y es obligatoria su aplicación, más allá que no sea requisito para cobrar la asignación.

 

Además, desde los 5 años el único requisito será acreditar la escolaridad en establecimientos públicos o privados reconocidos oficialmente. De este modo, el control sanitario obligatorio queda circunscrito exclusivamente a los primeros cuatro años de vida.

 

La normativa también modifica los requisitos para la Asignación por Embarazo. Se elimina la obligación de inscribir al recién nacido en el programa Sumar+, condición vigente hasta hoy. El complemento se pagará cuando se certifique la finalización del embarazo y el cumplimiento de los controles médicos establecidos por ley.

Otro cambio central es que la ANSES dejará de retener mes a mes el 20% de la AUH y de la Asignación por Embarazo. A partir de ahora, quienes cumplan los requisitos recibirán el 100% de la prestación cada mes, mientras que la verificación —antes realizada mediante la Libreta AUH— se hará automáticamente mediante el cruce de datos entre la ANSES y el Ministerio de Salud. Si esa confirmación no se produce, el beneficio caducará de manera automática.

AUH Asignación Universal por Hijo Anses requisitos cobros
