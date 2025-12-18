 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El reconocido chef Christian Petersen internado: se descompensó mientras escalaba un volcán

El reconocido cocinero de 56 años se encuentra internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes. Se descompensó mientras escalaba el volcán Lalín.

18 de Diciembre de 2025
Christian Petersen
Christian Petersen

El chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de "El gran premio de la cocina", se descompensó durante un viaje al Sur de la Argentina y tuvo que ser internado.

 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el chef de 56 años se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes.

 

"Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron. El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

 

En abril de 2025, Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi

Temas:

Christian Petersen
