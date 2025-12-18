YPF sumará una cuenta remunerada a su app y analiza convertirse en banco digital

YPF avanzó con nuevos servicios financieros en su aplicación y proyectó, a mediano plazo, solicitar licencia bancaria para ampliar su oferta digital.
YPF avanzó en su estrategia de expansión digital y anunció que, a comienzos de 2026, su aplicación incorporará una cuenta remunerada para los usuarios. La iniciativa forma parte de un plan más amplio que incluye, a mediano plazo, la posibilidad de solicitar una licencia bancaria ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El anuncio fue realizado por Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, el área encargada del desarrollo de la aplicación, que actualmente cuenta con tres millones de usuarios. “Nuestro próximo paso, para el comienzo de 2026, es ofrecer una cuenta remunerada a nuestros usuarios. Queremos sumar funcionalidades y sin la cuenta remunerada corremos el riesgo de que esos servicios se los brinde otro”, afirmó.
Alianza bancaria y nuevas funcionalidades financieras
La petrolera selló una alianza con “un banco privado y líder” para avanzar en la remuneración de los saldos depositados en la aplicación y abrir la puerta a nuevas sinergias en el futuro. Entre las alternativas que analiza la compañía se encuentran opciones de inversión y otras herramientas financieras que amplíen el ecosistema digital.
En paralelo, YPF evalúa un proyecto más ambicioso para el mediano plazo: solicitar una licencia bancaria que le permita operar como banco digital. Si bien el trámite aún no fue iniciado, la iniciativa forma parte del roadmap estratégico de la empresa.
“Nuestro objetivo es ser una plataforma de movilidad, pero sabemos el valor que tienen los servicios financieros para los usuarios. Cuando sumamos estos servicios sabemos que nos acercamos a ser un banco. No es nuestra visión de corto plazo pero una compañía como YPF tiene que permitirse siempre pensar en grande”, explicó Cercos.
Tres millones de usuarios y una fuerte competencia digital
Actualmente, la app de YPF tiene tres millones de usuarios, de los cuales aproximadamente la mitad utiliza la plataforma únicamente con tarjetas de otras entidades. Sin embargo, cerca de un millón y medio de personas depositan dinero en la cuenta, fondos que próximamente comenzarán a estar remunerados, ubicando a la aplicación en un nivel competitivo frente a fintechs y entidades bancarias digitales.
La estrategia digital de la petrolera también se apoya en su amplia red de estaciones de servicio, que supera los 1.500 puntos en todo el país. Esa presencia física funciona como soporte de una propuesta que busca integrar pagos, fidelización y consumo cotidiano.
Más servicios y foco en la fidelización de usuarios
En los últimos días, la aplicación incorporó la posibilidad de pagar más de 6.000 servicios y recargas, como electricidad, gas, agua y telefonía móvil, a través de una alianza con la fintech Tapi. Esta funcionalidad refuerza la intención de YPF de consolidar su app como una herramienta de uso frecuente.
Cercos remarcó que el objetivo no es sumar un negocio financiero independiente, sino fortalecer el núcleo de la actividad de la compañía. “Nuestro foco es vender combustibles, lubricantes y productos de Full, sin dudas. Pero gran parte de la fidelización de nuestros usuarios pasa por los métodos de pagos. Por eso queremos seguir extendiendo las funcionalidades”, señaló.
Rentabilidad, uso recurrente y red de estaciones
En esa línea, sostuvo que la expansión digital se mantiene alineada con los ejes de rentabilidad y eficiencia de la empresa. “Es difícil medir la rentabilidad de YPF Digital ya que todos los números son relativos. La app aporta mucho a las ventas de combustible y eso es complejo de cuantificar”, indicó.
Finalmente, destacó el valor diferencial del uso recurrente de la aplicación: “Lo diferencial para la app de YPF es el caso de uso. La clave para ganar principalidad es que nuestro usuario, como mínimo, carga combustible 2 o 3 veces al mes y compra en Full en forma cotidiana. Con esa interacción, el nivel de usabilidad es muy elevado. No vamos a necesitar potenciar la app con inversión, como en otros casos. La red de 1.650 puntos de venta”, concluyó. (Con información de Infobae)