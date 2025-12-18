 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Gremios y organizaciones marchan este jueves contra la reforma laboral en Paraná

18 de Diciembre de 2025
La CGT, las CTA y organizaciones sociales se movilizarán este jueves desde la Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno. La convocatoria es para rechazar la reforma laboral de Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintas organizaciones sociales, estudiantiles y docentes marcharán este jueves en Paraná en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

 

La movilización se realizará en el marco de una jornada nacional de protesta que se replicará en distintas ciudades del país. En la capital entrerriana, la concentración fue prevista para las 18 en la Plaza 1º de Mayo, desde donde las columnas se movilizarán hasta la Casa de Gobierno, donde se dará lectura a un documento consensuado entre todas las organizaciones convocantes.

 

La decisión fue adoptada el martes, durante una reunión en la que participaron representantes de la CGT Regional Paraná, las CTA, centros de estudiantes, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), personal docente y no docente y diversos colectivos sociales. En ese encuentro, manifestaron su “profunda preocupación frente al proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno Nacional que avanza sobre derechos laborales históricos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

En un comunicado difundido tras la reunión, los espacios participantes señalaron que “de manera unánime y consensuada resolvimos unir fuerzas y avanzar en acciones conjuntas, convencidos de que solo la organización colectiva permitirá enfrentar un proyecto que busca precarizar el empleo, debilitar la negociación colectiva y limitar la libertad sindical”.

 

La consigna central de la convocatoria será “No a la Reforma Laboral usurpadora de derechos”. En ese sentido, advirtieron que “las políticas del gobierno nacional profundizan el ajuste sobre el mundo del trabajo, los jubilados y los sectores más vulnerables, promoviendo un modelo que reduce derechos, fomenta la inestabilidad laboral y atenta contra la organización sindical”.

 

Desde la CGT Regional Paraná, en tanto, reafirmaron su postura frente a la iniciativa oficial y remarcaron la importancia de la movilización. “Desde la CGT Regional Paraná reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la organización y la movilización, convencidos de que los derechos se defienden colectivamente y en la calle”, expresaron.

Temas:

reforma laboral marcha Paraná CGT CTA
