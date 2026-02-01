Detuvieron a un hombre por amenazar con un cuchillo a una familia

Un hombre fue detenido este domingo por la mañana en la localidad de Villa Clara, departamento Villaguay, luego de protagonizar un violento episodio en el barrio La Clarita, donde amenazó a una familia con un cuchillo y se resistió al accionar policial.

Según se informó, personal de la comisaría de Villa Clara recibió múltiples llamados de vecinos que alertaron sobre la presencia de un sujeto en estado de alteración, profiriendo amenazas contra los ocupantes de una vivienda.

Al arribar al lugar, los efectivos intentaron dialogar con el individuo para que depusiera su actitud, pero el hombre se tornó aún más agresivo. Ante el riesgo que implicaba para los presentes y para el propio personal policial, debieron aplicar la fuerza mínima indispensable para reducirlo, teniendo en cuenta que portaba un cuchillo de gran tamaño.

Tras ser inmovilizado, el agresor fue trasladado a la Jefatura Departamental Villaguay, donde quedó alojado en calidad de detenido por orden de la fiscal en turno, imputado por los delitos de amenazas calificadas, lesiones a personal policial y resistencia a la autoridad.

En el lugar se procedió al secuestro de un cuchillo con hoja de aproximadamente 30 centímetros, que contaba con vaina. Asimismo, se recepcionaron las denuncias de los integrantes de la familia damnificada, que fueron incorporadas a la causa.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad del detenido.

