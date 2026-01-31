Video: pánico en barrio Capibá por corridas, gritos y disparos de armas de fuego

Uno de los agresores con el arma de fuego.

Una situación de extrema violencia generó pánico este miércoles en barrio Capibá, más precisamente en calle 939, donde se produjeron corridas, gritos y disparos de armas de fuego en plena vía pública. El episodio ocurrió durante la jornada y fue presenciado por numerosos vecinos, que vivieron momentos de angustia e incertidumbre.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, el estruendo de las detonaciones alertó a quienes se encontraban en sus viviendas, provocando escenas de desesperación. Personas corriendo, gritos y el sonido de disparos marcaron una secuencia que alteró por completo la tranquilidad habitual del barrio.

El violento hecho quedó registrado en imágenes captadas por testigos con teléfonos celulares. En los videos, que rápidamente comenzaron a circular, se observa el caos que se desató en la zona, mientras que en los audios se escuchan con claridad las detonaciones de armas de fuego.

Videos virales y preocupación vecinal

Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian la gravedad de lo ocurrido en barrio Capibá y generaron un fuerte impacto entre los usuarios. La viralización de los registros incrementó la preocupación de los vecinos, que reclaman mayor presencia policial y medidas preventivas.

Hasta el momento, no trascendió información oficial acerca de personas heridas ni sobre las circunstancias que dieron origen al episodio. Tampoco se confirmó si hubo detenidos tras los disparos, lo que mantiene en alerta a la comunidad, publicó Reporte 100.7.

Vecinos del sector manifestaron su temor ante la repetición de hechos violentos y señalaron que la situación generó un clima de inseguridad generalizado, especialmente por tratarse de un horario con circulación de familias y niños.