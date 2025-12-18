Actividad metalúrgica se desplomó 4,2% interanual en noviembre: "El escenario es frágil", advierten

El presidente de ADIMRA, comentó que “persiste un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada, importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejoras".
La situación de la metalurgia en la Argentina es cada vez más delicada y la cámara que agrupa los empresarios del rubro, ADIMRA, consignó detalles sensibles. El presidente de la entidad, Elio Del Re, afirmó la actividad se desplomó 4,2 por ciento interanual en noviembre y diagnosticó que “el balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada, importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejora sostenida en el corto plazo”.
Asimismo, el empresario -que también es integrante de la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA)- precisó que “hace un año que se viene deteriorando el tejido productivo metalúrgico, con un nivel de importaciones que supera el 70% a nivel interanual, por lo que es necesario una política industrial integral que permita salir de este escenario extremadamente preocupante para las pymes argentinas”.
Cuando uno se acerca a los números duros, se comprende lo tétrico de la descripción sectorial que hace Del Re. Durante noviembre de 2025, la actividad metalúrgica registró una variación interanual de -4,2 por ciento y una contracción con respecto a octubre de -0,5 por ciento. De esta manera, el sector acumula una baja de -0,3% en lo que va del año y continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes (-18,3%).
El detalle es parte del informe técnico elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA, que señala además que la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro, con una reducción interanual de 6,1 puntos porcentuales, ubicándose en 44,4 por ciento, uno de los registros más bajos de la serie histórica. Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial.
Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo mayoritariamente contractivo. Maquinaria Agrícola (-2,6 por ciento) y Carrocerías y Remolques (3,1 por ciento), que habían liderado el repunte del primer semestre, evidenciaron una marcada pérdida de dinamismo, con el primer caso profundizando su caída y el segundo dando muestras de desaceleración en su actividad.
El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Autopartes (-4,8%), Fundición (-18,2%), Bienes de Capital (-3,4%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%), Equipamiento Médico (-2,8%) y Otros Productos de Metal (-2,7%) registraron caídas interanuales persistentes, destacándose nuevamente Fundición como el sector más afectado.
El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Las empresas vinculadas a la cadena agropecuaria (-1,2%), Energía Eléctrica (-1,3%), Minería (-6,4%) y Petróleo y Gas (-7,1%) continuaron mostrando resultados negativos, mientras que los segmentos asociados al Consumo Final (-8,3%), Automotriz (-5,8%) y Construcción (-6,3%) volvieron a ubicarse entre los más golpeados, consolidando un deterioro generalizado a lo largo de toda la cadena productiva.
Hacia adelante, sin “señales alentadoras”
ADIMRA advirtió que las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en noviembre, el 77,5 por ciento de las firmas anticipa que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,9 por ciento no espera incrementos en su dotación de personal e incluso proyecta reducciones.
Con respecto a las estadísticas provinciales, todos los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando una contracción generalizada de la actividad. Santa Fe (-1,5%) mostró una caída interanual más acotada que en octubre, aunque la provincia permanece en terreno negativo tras el mejor desempeño evidenciado durante la primera mitad del año. Por su parte, Entre Ríos (-1,5%), que había registrado una variación positiva el mes anterior, retornó a valores negativos.
Córdoba (-5,6%), en tanto, profundizó la contracción interanual, consolidando la pérdida de dinamismo. En Mendoza (-1,8%), si bien el descenso resultó más moderado que en meses previos, el nivel de actividad continúa por debajo del registrado un año atrás. Buenos Aires (-5,6%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector.
Por otra parte, el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída en términos interanuales de -3,3% y con respecto a octubre -0,4%. A este contexto se suma el crecimiento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos. Las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron en octubre (último dato disponible) los 2.656 millones de dólares, con un incremento interanual de 11,8% en dólares y de 33,4% en toneladas. Además, las compras externas continúan creciendo a un ritmo mensual promedio del 5,0% tomando como base junio de 2024. En contraste, las exportaciones totalizaron 454 millones de dólares, registrando una caída interanual de -7,1%. (Fuente: Página 12)