Datos del desempleo en Entre Ríos: bajó en el Gran Paraná y subió en Concordia

El cuarto trimestre del 2025 mostró datos preocupantes en materia de empleo. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la desocupación llegó al 7,5% y ya afecta a más de 1,7 millones de personas en todo el país.

De acuerdo a los datos difundidos por el INDEC este miércoles, en el Gran Paraná, el desempleo bajó con respecto al dato de 2024, pero creció en Concordia.

Al analizar el desagregado de los números, se encuentran realidades muy distintas para las diferentes ciudades del país. Algunas tienen tasas de desempleo muy por encima de la media nacional, mientras que otras se encuentran claramente por debajo. Además, aunque la mayoría de los aglomerados urbanos empeoró sus números en relación al año pasado, hubo varias excepciones que lograron reducir significativamente al índice de desocupación.

De acuerdo al último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región con la tasa de desocupación más alta del país es el Gran Buenos Aires, con un índice de desempleo del 8,6% en el cuarto trimestre de 2025. Puertas adentro, el número más alto se observó en los Partidos del Gran Buenos Aires (9,5%), mientras que CABA registró un índice del 4,8 por ciento.

La segunda región más comprometida con el desempleo es la Pampeana, que llegó al 7,7% de índice de desocupación en el período analizado. Dentro de esa región, sobresalen varias ciudades con mucha población, como es el caso de Gran La Plata (9,5% de desempleo), Mar del Plata (9,5%), San Nicolás-Villa Constitución (9,4%), Gran Córdoba (8,8%) y Río Cuarto (8,6%).

#DatoINDEC En el 4° trimestre de 2025, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue de 7,5% https://t.co/Bvwo9qIknt pic.twitter.com/nX4HgRrSSR — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 18, 2026

Dentro de la región Pampeana, la zona con menor desempleo fue el Gran Paraná (que abarca a Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Sauce Montrull). En la comparación interanual la estadística es un poco alentadora, ya que tuvo un descenso de 0,9% debido a que en el mismo período de 2024 el porcentaje fue de 5%. Este punto mejora un poco más al observar que en esa misma confrontación también creció el empleo: pasó de 43,7% a 44,4%.

El panorama en Concordia fue todo lo contrario: el desempleo llegó a un 5,6% y tuvo un incremento de 2,2% en la comparativa interanual. Asimismo, bajó el porcentaje de empleo: de 41,5% descendió a 40,7%.

El Mercado de Trabajo además incluye a Ocupados demandantes de empleo. En relación a este punto, los concordienses con trabajo incrementaron sus búsquedas para tener otros ingresos un 0,7% respecto al 2024. Mientras que en el Gran Paraná la demanda de más trabajo descendió: de 17,3% a 15%.