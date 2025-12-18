 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Árbol de gran tamaño cayó sobre dos viviendas y causó importantes daños en Paraná

18 de Diciembre de 2025
El árbol causó daños en dos casas
El árbol causó daños en dos casas

REDACCIÓN ELONCE

En la tarde de este jueves, la caída de un árbol de grandes dimensiones provocó daños de consideración en dos viviendas ubicadas en calles Saraví y Grito de Asencio, de la ciudad de Paraná.

 

En diálogo con Elonce, Jorgelina, hermana de una de las propietarias de las casas afectadas, contó que “hace varios meses se está pidiendo al 147 que saquen el árbol porque si se caía nos iba a afectar, pero nunca nos dieron atención y paso lo que tenía que pasar”.

Árbol de gran dimensión cayó sobre dos viviendas y causó importantes daños en Paraná

La caída de la especie “afectó también a un vecino”.

 

Jorgelina mencionó que su hermana “está embarazada de cinco meses, se levantó a pelar una naranja y empezó a escuchar un ruido”; ante la sospecha que podría ser el árbol se puso en un lugar a salvo. “Gracias a Dios está bien, pero la casa quedó destruida en un 70 por ciento”.

Quedó afectada la cocina y el comedor “y el resto quedó todo marcado, no creemos que la estructura vaya a durar mucho, se siente mucho ruido y hay posibilidades que se derrumbe”.

 

La mujer dio cuenta que cuando empezó a levantarse la raíz del árbol, los vecinos comenzaron a llamar al 147. “No es un arbolito de dos metros, es de gran dimensión y hay otro que está ahí, que todavía no ha caído”, puntualizó. Elonce.com

 

Temas:

Árbol Vivienda Daños Paraná
