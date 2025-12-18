El pádel modificó su sistema de puntuación: de qué se trata el “punto estrella”

La Federación Internacional de Pádel presentó una nueva modalidad híbrida que combina la ventaja tradicional con el punto de oro. El cambio, que debutará en el circuito profesional, busca reducir la duración de los juegos y proteger la salud de los jugadores.
El pádel atravesó un cambio histórico en su reglamento tras el anuncio oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), que presentó el denominado “punto estrella”, un nuevo sistema de puntuación pensado para resolver una de las discusiones más persistentes dentro de la disciplina: el formato ideal para definir los juegos en situación de empate.
La medida fue comunicada en el marco de una revisión integral de las reglas del circuito profesional y apuntó a optimizar la duración de los partidos sin alterar la esencia competitiva del deporte. El nuevo sistema se planteó como una alternativa intermedia entre la ventaja clásica y el punto de oro, dos modalidades que generaron posiciones enfrentadas entre jugadores, entrenadores y organizadores.
Según explicó la FIP, el objetivo principal del punto estrella fue evitar que los juegos se extiendan de manera indefinida, una situación que en los últimos años afectó tanto el ritmo televisivo de los encuentros como el rendimiento físico de los deportistas.
Cómo funcionará el punto estrella
La aplicación práctica de la nueva normativa estableció que, al llegar al empate en 40 iguales, el juego continuará bajo el sistema tradicional de ventaja. Sin embargo, a diferencia del formato clásico, este esquema tendrá un límite máximo de dos ventajas consecutivas por juego.
En caso de que, luego de esas dos ventajas, el marcador vuelva a quedar igualado, el game se definirá mediante un punto de oro definitivo. De esta manera, se introdujo un desenlace obligatorio que evita prolongaciones excesivas y asegura una resolución rápida y clara.
El estreno oficial de este sistema se producirá en el Riyadh P1 de Premier Padel, torneo que marcará el inicio de una nueva etapa reglamentaria para el circuito profesional. Desde la organización indicaron que la experiencia servirá como prueba piloto para evaluar su impacto en el desarrollo del juego y en la experiencia del público.
Salud de los jugadores y dinámica del espectáculo
El presidente de la FIP, Luigi Carraro, destacó que la decisión respondió principalmente a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores. De acuerdo a datos recopilados por el organismo, existieron antecedentes de juegos que superaron los 18 minutos bajo el sistema de ventaja ilimitada, generando un desgaste muscular significativo.
Con el punto estrella, ese tiempo se reduciría a poco más de cuatro minutos en promedio, lo que permitiría mantener un flujo constante de acciones decisivas y disminuir el riesgo de lesiones asociadas al sobreesfuerzo.
Además del aspecto sanitario, la FIP consideró que el nuevo formato agiliza el ritmo del espectáculo. Al evitar tramos prolongados de paridad extrema, se buscó mejorar la experiencia del público y adaptar el pádel a las exigencias de una disciplina con proyección global, especialmente en un contexto donde se analizan estándares de duración y dinamismo compatibles con una eventual inclusión olímpica.
Con esta reforma, la Federación Internacional de Pádel intentó encontrar un equilibrio entre tradición e innovación, manteniendo la emoción del juego sin resignar previsibilidad en los tiempos ni cuidado de los protagonistas.