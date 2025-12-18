Turista argentino fue estafado en una playa de Brasil con el “golpe da maquininha”: de qué se trata

Un argentino que estaba de vacaciones en Brasil compró un atado de cigarrillos en la playa y terminó pagando unos 3.400 dólares. Le hicieron la “estafa de la maquinita”, una modalidad para estar alertas.
Un turista argentino de 41 años, que actualmente reside en los Países Bajos, fue víctima de una estafa durante sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil. Compró un atado de cigarrillos y tras pagar con la tarjeta advirtió que le terminaron cobrando más de 19.000 reales, unos 3.400 dólares.
El hecho ocurrió en el Posto 9 de Ipanema, una de las playas más concurridas y emblemáticas de la ciudad. Según denunció la víctima, fue engañado mediante el llamado “Golpe da maquininha” o “estafa de la maquinita”, una modalidad de estafa frecuente en zonas turísticas.
Todo comenzó cuando un vendedor ambulante le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reales. Al momento de pagar con su tarjeta sin contacto, otro vendedor se acercó y lo distrajo con una conversación. En ese instante, los estafadores cargaron en el posnet un monto muy superior al real, sin que el turista advirtiera la maniobra.
La víctima recién tomó dimensión de lo ocurrido luego de concretar el pago. Al notar el importe cobrado, pidió ayuda a agentes del Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal, quienes lo acompañaron hasta la División de Asistencia al Turista (Deat), donde realizó la denuncia por estafa.
Cómo funciona el “golpe da maquininha”
El “golpe de la maquinita” es una modalidad de estafa que se repite en Brasil y otros destinos turísticos del mundo. Los delincuentes aprovechan la distracción de los turistas al pagar con tarjeta y, en lugar de cobrar el monto acordado, ingresan cifras mucho más altas en el posnet o terminal de cobro.
La maniobra suele ejecutarse en pocos segundos y, en muchos casos, interviene un cómplice que distrae a la víctima mientras se concreta el pago fraudulento.
Cómo evitar la estafa
Especialistas recomiendan extremar cuidados al pagar con tarjeta en el exterior:
- Verificar siempre el monto en la pantalla antes de autorizar el pago
- No perder de vista la tarjeta ni la terminal
- Evitar pagos con posnet en la vía pública o con vendedores informales
- Preferir efectivo para compras pequeñas
- Activar notificaciones de consumo en el banco
Qué hacer ante una estafa en el exterior
Ante una estafa de este tipo, aconsejan realizar la denuncia de inmediato en la comisaría o dependencia policial más cercana. También es clave comunicarse cuanto antes con el banco emisor de la tarjeta para informar lo ocurrido e intentar desconocer la operación.