La desocupación cayó al 6,6%: más de 900.000 personas aún buscan trabajo

El mercado laboral argentino registró una mejora en materia de desocupación durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con el último informe difundido por el Indec. La tasa de desocupación descendió al 6,6% de la población económicamente activa (PEA), lo que representa una baja de 1 punto porcentual respecto del trimestre anterior y una reducción de 0,3 puntos en la comparación interanual.

La evolución del indicador se dio en un escenario de alta sensibilidad política y económica, en el que el desempeño del empleo se convirtió en uno de los principales argumentos dentro de la discusión legislativa. Desde el punto de vista estadístico, el retroceso del desempleo marca uno de los niveles más bajos de los últimos períodos, aunque todavía convive con desafíos estructurales que limitan una recuperación más sólida.

En términos absolutos, la cantidad de personas desocupadas se redujo a 958 mil, un dato que adquiere mayor relevancia al observarse junto con el crecimiento simultáneo de la tasa de actividad y del nivel de empleo.

Más empleo, pero con tensiones persistentes

El aumento conjunto de la participación y del empleo sugiere una dinámica más favorable del mercado laboral, ya que más personas salieron a buscar trabajo y lograron insertarse. Este fenómeno suele interpretarse como una señal de mayor confianza en las posibilidades de conseguir empleo, especialmente en contextos de desaceleración previa.

No obstante, los datos también invitan a una lectura prudente. La reducción del desempleo no elimina las tensiones existentes en distintos segmentos del mercado, donde persisten situaciones de informalidad, subocupación y precariedad. Estos factores siguen condicionando la calidad del empleo generado, aun cuando los indicadores generales muestran mejoras.