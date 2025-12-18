 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El ranking actualizado de bancos con las tasas más altas para plazos fijos: ¿dónde conviene invertir el aguinaldo?

Con la segunda cuota del SAC en puerta, los trabajadores buscan las mejores opciones para invertirlo. Te contamos el ranking actualizado de los bancos con mayores tasas de plazo fijo.

18 de Diciembre de 2025
Te mostramos la lista completa y actualizada.
Te mostramos la lista completa y actualizada.

REDACCIÓN ELONCE

Con la segunda cuota del SAC en puerta, los trabajadores buscan las mejores opciones para invertirlo. Te contamos el ranking actualizado de los bancos con mayores tasas de plazo fijo.

Este 18 de diciembre la mayoría de los trabajadores cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de diciembre 2025 y muchos ya están buscando la mejor opción para invertirlos. Por este motivo te contamos cómo quedó el ranking actualizados de los bancos que ofrecen las tasas más altas en plazos fijos.

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días. El ranking este 18 de diciembre se posicionó de la siguiente manera:

1. Banco Macro: 25%

2. ICBC: 23,5%

3. Banco Credicoop: 23%

4. Banco de la Nación Argentina: 22,5%

5. Banco Hipotecario S.A: 22%

6. Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%

7. Banco Santander: 21%

8. Banco BBVA: 21%

9. Banco Galicia: 21%

10. Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5%

 

Estas tasas reflejan la competencia entre entidades por captar depósitos, y pueden ser una alternativa atractiva para los trabajadores que planean invertir su SAC sin asumir riesgos elevados. Además, los plazos fijos cortos permiten mantener la liquidez mientras se obtiene un rendimiento superior a la cuenta bancaria tradicional.

 

(Fuente: Diario Río Negro)

Temas:

Bancos plazos fijos rendimiento aguinaldo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso