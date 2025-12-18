 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El dólar oficial cerró el jueves sin cambios a $1475

En el segmento minorista, el dólar oficial, según la medición del Banco Nación, cerró sin cambios a $1.475. El tipo de cambio mayorista, por su parte, bajó 50 centavos hasta los $1.451, luego de dos subas consecutivas.

18 de Diciembre de 2025
Dólar
Dólar

En el segmento minorista, el dólar oficial, según la medición del Banco Nación, cerró sin cambios a $1.475. El tipo de cambio mayorista, por su parte, bajó 50 centavos hasta los $1.451, luego de dos subas consecutivas.

En el segmento minorista, el dólar oficial, según la medición del Banco Nación, cerró sin cambios a $1.475.

 

En tanto, el dólar oficial mayorista frenó su marcha alcista este jueves, mientras el MEP y el blue bajaban hasta $15 y perforaban los $1.500. El mercado aún está incorporando los cambios anunciados por el Banco Central (BCRA) en su esquema monetario y cambiario de cara a 2026.

 

El tipo de cambio mayorista bajó 50 centavos hasta los $1.451, luego de dos subas consecutivas. De este modo, la cotización quedó a una distancia del 4,8% respecto del techo de la banda cambiaria vigente.

 

Por su parte, los dólares financieros muestran movimientos a la baja. El dólar MEP retrocede 1% (-$15) a $1.498,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) cae 0,8% (-$12), hasta $1.544,47.

 

 

En el mercado paralelo, el dólar blue descendió $10 hasta los $1.490.

 

En el mercado de futuros, los contratos cerraron con leves cambios. El contrato de diciembre terminó estable a $1.459,50; el de enero culminó sin cambios a $1.495; y el de febrero subió levemente a $1.526.

 

En este contexto, el BCRA confirmó el lunes un cambio clave en el régimen cambiario: a partir del 1 de enero de 2026, las bandas dejarán de ajustarse al ritmo fijo del 1% mensual y comenzarán a actualizarse según el último dato de inflación publicado por el Indec. La medida llega luego de meses de cuestionamientos por parte de economistas y bancos internacionales, y se enmarca en lo que la autoridad monetaria definió como una nueva etapa del programa económico.

 

De acuerdo con el último dato disponible, correspondiente a noviembre, la inflación fue del 2,5%, porcentaje que pasará a regir el ajuste de las bandas desde comienzos del próximo año.

Temas:

dolar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso