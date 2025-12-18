El dólar oficial cerró el jueves sin cambios a $1475

En el segmento minorista, el dólar oficial, según la medición del Banco Nación, cerró sin cambios a $1.475. El tipo de cambio mayorista, por su parte, bajó 50 centavos hasta los $1.451, luego de dos subas consecutivas.
En tanto, el dólar oficial mayorista frenó su marcha alcista este jueves, mientras el MEP y el blue bajaban hasta $15 y perforaban los $1.500. El mercado aún está incorporando los cambios anunciados por el Banco Central (BCRA) en su esquema monetario y cambiario de cara a 2026.
El tipo de cambio mayorista bajó 50 centavos hasta los $1.451, luego de dos subas consecutivas. De este modo, la cotización quedó a una distancia del 4,8% respecto del techo de la banda cambiaria vigente.
Por su parte, los dólares financieros muestran movimientos a la baja. El dólar MEP retrocede 1% (-$15) a $1.498,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) cae 0,8% (-$12), hasta $1.544,47.
En el mercado paralelo, el dólar blue descendió $10 hasta los $1.490.
En el mercado de futuros, los contratos cerraron con leves cambios. El contrato de diciembre terminó estable a $1.459,50; el de enero culminó sin cambios a $1.495; y el de febrero subió levemente a $1.526.
En este contexto, el BCRA confirmó el lunes un cambio clave en el régimen cambiario: a partir del 1 de enero de 2026, las bandas dejarán de ajustarse al ritmo fijo del 1% mensual y comenzarán a actualizarse según el último dato de inflación publicado por el Indec. La medida llega luego de meses de cuestionamientos por parte de economistas y bancos internacionales, y se enmarca en lo que la autoridad monetaria definió como una nueva etapa del programa económico.
De acuerdo con el último dato disponible, correspondiente a noviembre, la inflación fue del 2,5%, porcentaje que pasará a regir el ajuste de las bandas desde comienzos del próximo año.