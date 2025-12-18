Le llevaba cajas navideñas a sus empleados, sufrió un infarto y murió en la ruta  

Un hombre oriundo de Córdoba, que llevaba cajas navideñas para sus empleados, se descompensó mientras manejaba en la ruta en Santiago del Estero y murió.

El siniestro ocurrió ayer al mediodía, cerca de las 13.30. Rubén Ruatta, un productor agropecuario de 58 años que vivía en La Tordilla, manejaba su Toyota Hilux gris por la Ruta Provincial N°13 e iba acompañado de otros dos hombres. A su lado, estaba Luis Alberto Beltramo, de 72 años, y atrás, Néstor Carlos Combo, de 69 años. Ambos también provenientes de Córdoba.

Los hombres llevaban cajas navideñas y regalos en esta época de Fiestas para los empleados rurales de Ruatta, que trabajaban en un campo ubicado en el departamento de Moreno.

Fue a la altura del paraje San Lorenzo que el hombre comenzó a sentirse mal y se desvaneció mientras manejaba. Aunque los hombres intentaron despertarlo y tomar el control del vehículo, fue imposible. “Se desvió del carril, le grité, pero no respondió”, narró Combo al medio local Nuestras Voces.

Al desvanecerse, Ruatta desvió el auto hacia afuera de la ruta, se salió de la calzada, pasó la banquina, y chocó contra un quebracho colorado a 15 metros del camino. La camioneta 4x4 terminó estrellada contra el árbol, y la víctima murió en el momento. Rápidamente se acercó personal policial y de emergencias médicas para asistir a los hombres.

Beltramo, que estaba al lado de Ruatta, fue trasladado a un hospital con fracturas y politraumatismos, según los medios locales. En tanto, Combo, en el asiento trasero, quedó aturdido con contusiones leves, pero sin heridas.

Los bomberos y efectivos policiales realizaron un operativo de más de dos horas para rescatar el cuerpo de Ruatta atrapado entre los hierros del vehículo.

Ruatta era un reconocido productor de La Tordilla, un pueblo cordobés con alrededor de 1500 habitantes que se dedican a la ganadería y la agricultura. Estaba casado y tenía dos hijas. Era una figura muy querida por la comunidad. Este jueves se realizó un oficio religioso en la Iglesia Nuestra Señora de la Estrella y después el entierro en el cementerio de La Tordilla.

En tanto, se iniciaron actuaciones por el siniestro a cargo del personal de la Seccional 31 de Ojo de Agua y la fiscal de turno, Silvia Jaime.