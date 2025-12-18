Un menor fue declarado culpable y un joven fue absuelto por el crimen del peluquero

Un jurado popular declaró culpable al menor imputado por el crimen del peluquero Felipe Ezequiel Britte, de 24 años, ocurrida en marzo del 2022 en barrio Incone de la ciudad de Paraná; en tanto, el segundo acusado fue absuelto
Por el crimen del peluquero Felipe Ezequiel Britte, y luego de tres jornadas de debate, un jurado popular reunido este jueves en Paraná declaró a A.L.D. "culpable del delito de Homicidio en ocasión de robo, en calidad de coautor", en tanto que declaró no culpable a Augusto Andrés Piacenza. Fue en el marco del legajo “Piacenza, Augusto-L.D.A. s/Homicidio en ocasión de robo”.
Conocido el veredicto, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, liberó de su carga pública a las y a los integrantes del jurado, y dispuso la absolución inmediata del imputado Piacenza.
Respecto de A.L.D., dado que era menor al momento de producirse el hecho investigado, la magistrada resolvió remitir las actuaciones al juez Penal Juvenil, a los efectos de la integración de la sentencia.
Además, la jueza Castagno dispuso la prórroga de su prisión preventiva "por 90 días o hasta la audiencia de integración de sentencia, lo que se produzca primero".
Durante la audiencia de debate, que se desarrolló en el salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y a puertas cerradas, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Laureano Dato y la fiscal Clarisa Aiello. En tanto, el abogado Claudio Berón ejerció la defensa del imputado Piacenza, mientras que A.L.D. fue asistido por la defensora María Laura Mendoza López y el defensor Juan Barrandeguy.
Se trató del centésimo quincuagésimo segundo juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.
Sobre el crimen del peluquero
El homicidio de Britte ocurrió pasadas las 22 del 19 de marzo de 2022 y fue un vecino el que llamó al 911, porque escuchó los disparos. La Policía fue al lugar y encontró el cuerpo en el piso de una vivienda, boca abajo. Los investigadores recabaron varios testimonios de vecinos. Por lo que ellos vieron, tras las detonaciones hubo al menos cuatro personas que salieron corriendo de la vivienda.
La investigación determinó que Britte vendía cogollo de marihuana en su casa, algo que está prohibido por la ley, por lo tanto, sustraerle droga y dinero habría sido el móvil para cometer el asesinato.
Por el crimen, el primero en ser detenido fue Nahuel Toloy, quien tras participar del hecho estuvo en otras zonas de Paraná para tratar de desviar la atención, pero los investigadores lograron ubicarlo en su casa tras evaluar numerosas pruebas. El segundo arrestado fue un menor de edad que había huido a Buenos Aires y el tercero fue Augusto Piacenza, quien logró evadir a la Justicia durante un buen tiempo.