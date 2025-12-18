Realizan trabajos en calle Ambrosetti para habilitar una nueva red de agua potable

Los trabajos en la intersección de calles Ambrosetti y Sudamérica, permitirán mejorar el servicio y reemplazar conductos antiguos con roturas frecuentes.
La municipalidad de Paraná continua con las intervenciones para la habilitación de una nueva red de agua potable, en el marco del plan de trabajos de enlaces de cañerías distribuidoras emplazadas en un sector de la ciudad, con el objetivo de incorporarlas al sistema público de abastecimiento.
Durante la tarde de este jueves, las tareas se concentran en la intersección de calles Ambrosetti y Sudamérica, donde se avanza con una conexión clave para completar la habilitación de más de 200 metros de nuevos conductos.
Según se informó, la obra fue ejecutada para reemplazar cañerías antiguas que presentaban roturas recurrentes, situación que afectaba de manera habitual el normal funcionamiento del servicio de agua potable en la zona.
Los trabajos se extenderán a lo largo de la tarde y forman parte de un esquema de mejoras destinadas a optimizar la infraestructura y garantizar una distribución más eficiente del suministro en la ciudad de Paraná.
Una vez concluida la obra de enlace, el restablecimiento del abastecimiento de agua potable se realizará de manera gradual y progresiva en el sector urbano afectado por los trabajos.