Policiales Búsqueda de paradero

Piden ayuda para encontrar a un joven que se ausentó de su casa en Victoria

Solicitan colaboración para dar con José Alexis Saavedra, quien se ausentó de su domicilio en la ciudad de Victoria, el pasado viernes en horas del mediodía.

18 de Diciembre de 2025
Así lucía el joven al momento de ser visto por última vez

Buscan a un joven desaparecido en la ciudad de Victoria

La Jefatura Departamental Victoria solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de José Alexis Saavedra, un joven de 26 años, que se ausentó de su domicilio en calle Catamarca entre Laprida y Vélez Sarsfield, el pasado viernes a las 13.

 

De acuerdo a los datos difundidos, al momento de su desaparición vestía remera blanca con estampado, short negro y zapatillas deportivas, tal como se observa en la fotografía compartida por sus allegados.

 

La familia y personas cercanas manifestaron su preocupación y pidieron que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizarlo, se dé aviso de inmediato.

 

Ante cualquier novedad, solicitaron comunicarse a los siguientes números telefónicos: 3436570632 y 3436477298.

 

