 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Lo persiguieron y atacaron 

Un hombre fue herido con un arma blanca pero no quiso denunciar a los agresores

El hecho ocurrió en Federación. La víctima un hombre mayor de edad fue asistida y trasladada al hospital, donde confirmaron que sufrió lesiones leves. No quiso hacer la denuncia.

18 de Diciembre de 2025
El hombre agredido no quiso hacer la denuncia
El hombre agredido no quiso hacer la denuncia Foto: Ilustrativa

El hecho ocurrió en Federación. La víctima un hombre mayor de edad fue asistida y trasladada al hospital, donde confirmaron que sufrió lesiones leves. No quiso hacer la denuncia.

Un hombre mayor de edad resultó herido con un arma blanca durante un violento episodio ocurrido en la madrugada de este jueves, alrededor de la 1, en inmediaciones de calle Racedo, en la ciudad de Federación.

 

Según informaron desde la Jefatura Departamental, fueron alertados sobre una persona lesionada en la vía pública y al llegar al lugar, el hombre manifestó que había sido perseguido por un grupo de individuos y que, durante el hecho, resultó herido.

 

En el sitio se hizo presente personal del nosocomio local, que brindó las primeras atenciones médicas y posteriormente trasladó al lesionado al hospital para una evaluación más exhaustiva.

Desde el centro de salud se informó que las lesiones fueron de carácter leve y consistieron en heridas cortopunzantes en la región de la nalga y en un antebrazo, por lo que el paciente no presentaba riesgo de vida.

 

La víctima no quiso radicar la denuncia correspondiente. No obstante, desde la fuerza policial se realizaron las actuaciones de rigor para dejar constancia de lo ocurrido.

 

Temas:

arma blanca herido Federación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso