Un hombre fue herido con un arma blanca pero no quiso denunciar a los agresores

Un hombre mayor de edad resultó herido con un arma blanca durante un violento episodio ocurrido en la madrugada de este jueves, alrededor de la 1, en inmediaciones de calle Racedo, en la ciudad de Federación.

Según informaron desde la Jefatura Departamental, fueron alertados sobre una persona lesionada en la vía pública y al llegar al lugar, el hombre manifestó que había sido perseguido por un grupo de individuos y que, durante el hecho, resultó herido.

En el sitio se hizo presente personal del nosocomio local, que brindó las primeras atenciones médicas y posteriormente trasladó al lesionado al hospital para una evaluación más exhaustiva.

Desde el centro de salud se informó que las lesiones fueron de carácter leve y consistieron en heridas cortopunzantes en la región de la nalga y en un antebrazo, por lo que el paciente no presentaba riesgo de vida.

La víctima no quiso radicar la denuncia correspondiente. No obstante, desde la fuerza policial se realizaron las actuaciones de rigor para dejar constancia de lo ocurrido.