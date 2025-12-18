La agroexportadora Vicentin tiene nuevo dueño: la Justicia otorgó el control a Grassi SA

La decisión del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista dejó firme el traspaso accionario de la compañía a Grassi S.A., que asumió formalmente la conducción de la compañía y anunció el inicio de una nueva etapa operativa.
Tras largas tratativas, el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista dictó la homologación definitiva y el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin S.A.I.C a Grassi S.A.
El magistrado Fabián Lorenzini, a cargo desde febrero de 2020 del concurso de la cerealera, dispuso para la empresa conducida por Mariano Grassi seguir una serie de condiciones fijadas, tras una sentencia de 52 páginas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Este es el último paso en un proceso de casi seis años por el que atravesó la compañía, aunque podría presentarse alguna apelación, según fuentes judiciales, de parte de quienes impugnaron en su momento a Grassi.
Lorenzini dispuso en su fallo: "En su definición, además de rechazar diversas impugnaciones, Lorenzini estableció “homologar el acuerdo concordatario ofrecido por Grassi SA en el marco del presente proceso de salvataje, disponiendo la transferencia total de las acciones de la sociedad concursada Vicentin SAIC a la sociedad oferente, previo levantamiento de la inhibición concursal, al solo efecto de su realización”.
También remarcó: "Establecer la ejecución inmediata del acuerdo ofrecido a los acreedores, a cuyos fines la sociedad oferente Grassi SA deberá presentar dentro de los 3 (TRES) días posteriores a la notificación de esta sentencia ministerio legis, un cronograma detallado estableciendo las fechas de cumplimiento de los pagos, y demás cuestiones relacionadas con la ejecución del acuerdo, en todos sus términos, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los acreedores que no hubieran optado por alguna propuesta en particular".
En tanto, Grassi indicó que la operación "brindará renovadas oportunidades a toda la cadena comercial del agro, a los clientes y proveedores, a la industria y a las instituciones vinculadas con el sector". (Fuente: NA)