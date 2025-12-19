Alerta por tormentas en varias provincias: para cuándo se anuncian en Entre Ríos

Pronostican “abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”. En Entre Ríos rige una alerta amarilla para el sábado en todo el territorio.
Toda la provincia ingresó en alerta amarilla por tormentas, las cuales se desarrollarían durante la mañana y tarde del sábado, según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
En ese marco, la advertencia del organismo señala que “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”
El fenómeno más relevante será “la frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos".
Se prevén “valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Además del anuncio de lluvias para este sábado, para hoy viernes rige una alerta por tormentas para las provincias de, en el sector sur y noroeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y pequeñas localidades de Salta, para donde se espera frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. En tanto, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.
Pronóstico para este viernes
En la provincia de Entre Ríos, para este viernes se prevé una temperatura máxima de 35 grados, con viento del norte rotando al noreste. El cielo se mantendrá con algunas nubes toda la jornada.
Condiciones para el fin de semana
A partir de la madrugada del sábado, los modelos meteorológicos coinciden en un cambio de escenario, con condiciones muy inestables y probabilidad de lluvias y tormentas, algunas de intensidad fuerte.
En Paraná, el sábado se esperan mínimas de 21 grados y máximas de 29 grados, con probabilidad de tormentas a lo largo del día y viento del noreste.
El domingo continuará la inestabilidad, con lluvias intermitentes y una temperatura máxima de 31 grados.
Para el lunes, se prevé una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Aunque el tiempo seguirá inestable durante gran parte del día, se espera una mejoría progresiva hacia las últimas horas.