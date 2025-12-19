Documentación, medidas de seguridad y evitar distracciones: consejos para circular en ruta de manera segura

Con el objetivo de promover una conducción responsable y prevenir siniestros viales, desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial (DGPSV) de la Policía de Entre Ríos difundieron una serie de consejos destinados a quienes se trasladan por rutas y caminos de la provincia. Las recomendaciones apuntan a cuidar la vida propia y la de los demás durante cada viaje.

Entre los puntos centrales, se remarca la importancia de que todos los ocupantes del vehículo utilicen cinturón de seguridad, respetando la cantidad de plazas disponibles. En el caso de bebés y niños, deben viajar siempre en el asiento trasero y con el Sistema de Retención Infantil (SRI) correspondiente a su edad y peso, ya que el uso adecuado del cinturón reduce significativamente el riesgo de lesiones graves y muertes.

Medidas de seguridad en niños

Asimismo, se aconseja planificar el viaje con anticipación, teniendo en cuenta los tiempos de recorrido y las velocidades permitidas. Dormir bien antes de salir y realizar paradas de descanso cada dos horas, especialmente en trayectos largos, resulta fundamental para evitar la fatiga al volante.

Desde la DGPSV también recomiendan revisar previamente el estado general del vehículo, en particular la presión y condición de los neumáticos, los frenos, los limpiaparabrisas y los cinturones de seguridad, elementos clave para mantener la estabilidad y seguridad durante la conducción. A esto se suma la necesidad de evitar el uso del celular u otros dispositivos que puedan generar distracciones, ya que una mínima falta de atención puede derivar en un siniestro vial.

En caso de viajar con mascotas, se recuerda que deben ir correctamente sujetadas, tanto para su protección como para no interferir en la conducción. Además, es obligatorio contar con un matafuego de 1 kilo, debidamente anclado, con verificación anual vigente, y balizas portátiles para señalizar el vehículo ante cualquier imprevisto en la ruta.

Controles en ruta

Por último, se enfatiza la importancia de llevar toda la documentación obligatoria para circular:

-DNI, licencia de conducir vigente y habilitante, cédula de identificación del vehículo (verde, sin vencimiento, en formato físico o digital),

-Póliza de seguro en vigencia,

-Chapas patentes visibles y en buen estado, y en el caso de vehículos con GNC, la oblea y comprobante correspondientes.

En cuanto a la Revisión Técnica Obligatoria, se recuerda que en Entre Ríos se encuentra suspendida por decreto, aunque las constancias emitidas por la DGPSV tienen una vigencia de 120 días.