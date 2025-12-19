“Viví Paseo 25 de Mayo”: los artistas locales serán protagonistas en la propuesta

La Municipalidad de Paraná impulsa una nueva edición de “Viví 25 de Mayo”, la propuesta cultural, comercial, gastronómica y recreativa que se realizará este viernes 19 de diciembre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita sobre calle 25 de Mayo y otros espacios céntricos.

La iniciativa se enmarca en una política municipal sostenida que promueve la participación de artistas locales y el acceso público a expresiones culturales diversas, fortaleciendo el trabajo del sector artístico de la ciudad y poniendo en valor la producción cultural paranaense en el espacio público.

Durante la jornada, el escenario principal contará con la presentación de la Asociación Litoraleña de Blues, un colectivo de músicos independientes de Paraná que desde 2016 trabaja en la difusión y promoción del blues tradicional en Entre Ríos. El grupo ha desarrollado presentaciones con referentes nacionales e internacionales del género, además de impulsar jams, talleres y espacios de intercambio artístico en distintos puntos de la ciudad y la provincia.

También se presentará LC Kumbia, banda local integrada por ocho músicos, con una trayectoria de más de ocho años en escenarios y eventos. Su propuesta se caracteriza por un repertorio bailable, con estilo propio y una impronta festiva que invita al encuentro y la celebración.

Además de estas bandas y de los shows de Roze y La Bersuit, el público podrá disfrutar de intervenciones artísticas a lo largo del paseo, con la participación de Carolina y Ezequiel, pareja de tango con más de diez años de trayectoria; el Cuarteto de Vientos 1846, integrado por Maximiliano Herrlein, Noelia Sattler, Santiago Belén y Nehemias Almeyda, con una propuesta musical interpretada en cuatro saxofones de distintos registros y timbres.

También Bololó AfroSamba, ensamble de percusión nacido en Paraná a fines de 2021 a partir de un taller de ritmos afrobrasileños; la Asociación Verdiana, institución educativa y de promoción cultural sin fines de lucro dedicada a la enseñanza y difusión de las artes; y la compañía folklórica El Grito Sagrado, dirigida por Cristian Lescano y Denise Lescano. La programación incluye además una intervención de Flashmob, una acción sorpresa protagonizada por artistas locales que propone un encuentro espontáneo con el público y refuerza la presencia del arte en el espacio urbano.

Viví Paseo 25 de Mayo reafirma el compromiso del Estado municipal con el desarrollo cultural, el acompañamiento a artistas locales y la construcción de espacios de participación abiertos a toda la comunidad.