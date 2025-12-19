El Thompson sumó boyado, reposeras y sombrillas de uso gratuito para disfrutar el verano en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad habilitó el ingreso al río Paraná en la playa del Thompson, tras finalizar obras de saneamiento y refulado, supo Elonce. Se instalaron 350 metros de boyado y se sumaron servicios gratuitos como reposeras y sombrillas, con presencia de guardavidas.
La Municipalidad de Paraná habilitó formalmente el ingreso al río Paraná en la playa del Thompson, tras la finalización de obras de saneamiento y acondicionamiento que permitieron mejorar las condiciones del balneario municipal. El espacio quedó preparado para el uso recreativo durante la temporada de verano, con nuevas prestaciones y servicios para vecinos y turistas, registró Elonce.
Los trabajos incluyeron la culminación de la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas, ejecutada con fondos 100% municipales, además de tareas de refulado y retiro de sedimentos. Como parte de la puesta en valor del sector, se instaló un sistema de boyado que delimitó un área segura para el ingreso al río.
En ese marco, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce que se habilitaron “350 metros lineales de playa boyada para poder disfrutar del río”, y confirmó la incorporación de reposeras y sombrillas de uso gratuito. “Es un día muy importante porque después de mucho trabajo colectivo de todas las áreas municipales hoy podemos habilitar este espacio”, señaló.
Servicios y horarios habilitados
El funcionario detalló que el área habilitada para los bañistas contará con una distancia aproximada de entre 70 y 80 metros desde la costa hasta el límite del boyado, sujeto a la variación del nivel del río. Las pruebas de profundidad y las mediciones fueron realizadas por personal municipal y guardavidas, luego de los estudios que confirmaron condiciones aptas del agua.
El horario permitido para el ingreso al río fue establecido entre las 8 y las 20 horas, el mismo rango en el que funcionará el servicio de reposeras y sombrillas. Hirschfeld aclaró que el acceso a estos elementos será "por orden de llegada" y que se informará oportunamente un reglamento de uso, con control a cargo de personal municipal.
Además, el balneario contará con iluminación LED, sectores de parrillas, baños en condiciones y una zona deportiva que quedará habilitada a partir del lunes. “La idea es que la gente pueda disfrutar del espacio y también descansar a la sombra después de realizar actividad física”, indicó.
Cuidado del espacio público
Desde el Municipio remarcaron la importancia de preservar el lugar y respetar las normas establecidas. “Pedimos el cuidado de todo lo que se ha hecho, arrojar los residuos en los lugares correspondientes y respetar las indicaciones de los guardavidas”, expresó el secretario.
Hirschfeld destacó que la habilitación del ingreso al río respondió a una demanda sostenida de vecinos y visitantes. “Había mucha gente que pedía que el Thompson vuelva a tener ingreso al agua. Hoy podemos hacerlo en condiciones seguras”, afirmó, y agregó que la decisión política de la intendenta Rosario Romero de priorizar los balnearios municipales permitió avanzar con estas mejoras.
La habilitación del boyado marca el inicio formal de la temporada de verano en la playa del Thompson, que quedó en condiciones de recibir al público durante los próximos meses, con un conjunto de servicios que ampliaron las posibilidades de disfrute del río Paraná en la ciudad.