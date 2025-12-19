AUH: titulares con niños de hasta 4 años cobrarán el 100% en forma automática

Asignación Universal por Hijo. A partir de la Resolución 1170/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud para el intercambio de información, los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignación, en forma automática y sin necesidad de efectuar trámites ni presenciales ni virtuales, no teniendo que presentar ningún tipo de documentación.

También, se automatiza la totalidad del cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social, lo que significa que, si la titular cumple con los controles médicos requeridos, también cobrará el 20 por ciento acumulado al finalizar el embarazo de forma automática y sin trámite adicional.

Estas medidas van en línea con los objetivos del Gobierno nacional de simplificar y facilitar los trámites a la ciudadanía, trabajando en coordinación con otros ministerios, lo que, a su vez, otorga mayor transparencia a todo el circuito de tramitación y se implementará con la información de los controles de Salud correspondientes a 2026.