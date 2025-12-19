 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

AUH: titulares con niños de hasta 4 años cobrarán el 100% en forma automática

Los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignación

19 de Diciembre de 2025
Asignación Universal por Hijo
Asignación Universal por Hijo

Los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignación

Asignación Universal por Hijo. A partir de la Resolución 1170/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud para el intercambio de información, los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios cobrarán el cien por cien de la asignación, en forma automática y sin necesidad de efectuar trámites ni presenciales ni virtuales, no teniendo que presentar ningún tipo de documentación.

 

También, se automatiza la totalidad del cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social, lo que significa que, si la titular cumple con los controles médicos requeridos, también cobrará el 20 por ciento acumulado al finalizar el embarazo de forma automática y sin trámite adicional.

 

Estas medidas van en línea con los objetivos del Gobierno nacional de simplificar y facilitar los trámites a la ciudadanía, trabajando en coordinación con otros ministerios, lo que, a su vez, otorga mayor transparencia a todo el circuito de tramitación y se implementará con la información de los controles de Salud correspondientes a 2026.

 

Temas:

AUH Asignación Universal por Hijo cambios requisitos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso