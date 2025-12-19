Un niño murió al quedar atrapado en el incendio de una vivienda

Un niño de 3 años murió como consecuencia de un incendio de gran magnitud que se registró durante la noche del jueves en una vivienda del barrio Aeroestación, en la localidad de El Soberbio, Misiones. El siniestro consumió por completo la casa y generó una profunda conmoción entre vecinos y fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando, por causas que aún se tratan de establecer, se inició un foco ígneo en una vivienda de madera con techo de zinc, de aproximadamente ocho metros por seis. El inmueble pertenecía a una mujer de 27 años, quien residía allí junto a su hermano, de 20, y sus hijos de 10, 8 y 3 años.

El dramático momento

Según las primeras manifestaciones brindadas por la propietaria de la vivienda, el incendio se habría originado en una de las habitaciones, donde se encontraba Lautaro, el niño de 3 años. Pese a los intentos desesperados por rescatarlo, no lograron sacarlo del interior del domicilio, que rápidamente fue tomado por las llamas.

El fuego avanzó con gran rapidez debido a las características constructivas de la casa, lo que impidió cualquier posibilidad de control inicial por parte de los ocupantes y vecinos que intentaron colaborar.

Foto: Misiones Online

Al lugar acudieron efectivos policiales y dotaciones de emergencia, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes y trabajaron para asegurar la zona. Las tareas posteriores estuvieron orientadas a establecer fehacientemente lo ocurrido y confirmar las circunstancias del fallecimiento del menor.

La vivienda resultó totalmente destruida por el incendio, mientras que la investigación continúa bajo la intervención de las autoridades competentes, que buscan determinar el origen del fuego y reconstruir la secuencia del hecho.