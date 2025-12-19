Un soldado murió en Mendoza y ya son tres los casos en el país en dos días

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue hallado sin vida este jueves por la tarde en su vivienda particular, en un nuevo episodio que volvió a encender la alarma dentro de la fuerza. La víctima fue identificada como Facundo Gabriel Lima, integrante de la Guarnición Ejército Mendoza, según confirmó oficialmente la institución mediante un comunicado.

De acuerdo con la información judicial, el joven se encontraba solo en la casa al momento del hecho y fueron sus familiares quienes lo encontraron sin vida y dieron aviso al servicio de emergencias 911. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y, en una primera instancia, tomó intervención la Oficina Fiscal N°1.

Posteriormente, la investigación quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien inició las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento. Fuentes del caso indicaron que no se hallaron signos de la participación de terceras personas y que la principal hipótesis apuntó a un suicidio.

Ejército Argentino

Investigación y primeras hipótesis

Durante las pericias realizadas en la escena, los investigadores secuestraron un arma de fuego que pertenecía al padre del soldado desde hacía varios años y que habría sido utilizada en el hecho. Según trascendió, Lima atravesaba un cuadro depresivo vinculado a una reciente separación, aunque este aspecto formó parte de la investigación en curso.

Desde el Ejército Argentino informaron que las autoridades de la unidad donde prestaba servicio el soldado se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con todo lo que fuera requerido en el marco de la causa judicial.

Tres muertes en menos de 48 horas

El fallecimiento de Lima se convirtió en el tercer caso registrado en poco más de dos días en el país. El martes, un soldado de 21 años fue hallado muerto mientras cumplía tareas de custodia en la residencia presidencial de Olivos. Un día después, se conoció la muerte de otro integrante del Ejército en Corrientes, de 50 años y con 28 años de servicio.

La seguidilla de episodios generó conmoción y preocupación dentro de la fuerza, mientras continúan las investigaciones judiciales para esclarecer cada uno de los hechos.

En un comunicado difundido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ejército Argentino expresó su “profundo pesar” por lo ocurrido y acompañó “en el dolor a los familiares, amigos y camaradas” del soldado fallecido. (Fuente: Sol de Mendoza)