“Empleada infiel” robó una suma millonaria en dólares y euros de la caja fuerte de sus patrones

La empleada doméstica de una vivienda en Posadas aprovechó la ausencia de los propietarios para robar 11 mil dólares y 500 euros. Tras un arduo trabajo investigativo, la Policía logró detenerla y recuperar parte del botín. El ardid que utilizó la mujer para abrir la caja fuerte.
Una historia de confianza rota y traición que dejó a los propietarios de una vivienda en Posadas (Misiones) sin una importante suma de dinero, culminó con la detención de una empleada doméstica que aprovechó un viaje de sus empleadores para robarles una fortuna en dólares y euros.
La mujer, quien tenía acceso a la vivienda ubicada sobre la calle Noruega, se aprovechó de la ausencia de los dueños para llevar a cabo un robo millonario. Según la investigación, la empleada había logrado copiar la llave de la caja fuerte, que guardaba una cifra considerable: 11 mil dólares y 500 euros, producto de la venta de una motocicleta de alta cilindrada y ahorros familiares.
La caja fuerte, que se encontraba en una habitación de la casa, no fue forzada, y la mujer esperó el momento adecuado, mientras los propietarios viajaban al interior de la provincia. Sin dejar rastros evidentes, concretó el robo con total tranquilidad.
El faltante fue descubierto días después, cuando el dueño de la casa regresó y se dio cuenta de que el dinero ya no estaba. Ante la gravedad del hecho, alertó a la Policía, lo que activó una investigación minuciosa por parte de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I de Posadas.
Los investigadores reconstruyeron el círculo de confianza en torno a la vivienda y analizaron registros de cámaras de seguridad, así como los movimientos previos y posteriores al robo. Con cada pista que sumaba al caso, los detectives llegaron a la empleada, quien en las últimas semanas había quedado a cargo del cuidado del inmueble.
El jueves por la tarde, la policía llevó a cabo un allanamiento en un departamento del barrio Chacras 32-33 de Posadas, donde se logró recuperar parte del dinero sustraído, así como teléfonos celulares y varios bienes recientemente adquiridos, presuntamente con el dinero robado.
Como resultado de la operación, una mujer de 29 años fue detenida y puesta a disposición de la Justicia. La investigación continúa, ya que la Policía sigue trabajando para recuperar el resto del dinero faltante y esclarecer por completo la maniobra delictiva. (fuente Misiones online)