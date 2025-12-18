Repudiaron la agresión que sufrió la rectora de una secundaria: “Formemos personas con buenos valores”

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 2 "Sandalio Olivetti" de la localidad de Villa del Rosario (departamento Federación) se manifestó en repudio a la agresión sufrida por la rectora del establecimiento por parte de la madre de un alumno.

La concentración convocó a docentes, ex docentes, estudiantes y ex alumnos de la institución educativa, y vecinos de la comunidad, entre ellos a la propia intendente Vanina Perini, quienes se hicieron presentes en el lugar para manifestar su rechazo a los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas y brindar apoyo a la rectora de la escuela, Gisela Brutomeso, quien fue víctima de una agresión verbal y física por parte de la madre un alumno luego de que éste reprobara una materia tras presentarse fuera del horario de la mesa de examen.

Durante la concentración, una docente se dirigió a los presentes manifestando la impotencia, angustia e indignación que sienten los docentes ante estas situaciones de violencia. "Nos autoconvocamos hoy aquí para visibilizar y expresar nuestro repudio, indignación y tristeza por la violencia ejercida por una madre hacia la rectora de la institución, hecho lamentablemente reincidente de una familia de la localidad", comenzó; y agregó: "Este lamentable episodio es un claro ejemplo de la creciente ola de violencia que se está viviendo en las escuelas y no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia".

Repudiaron la agresión que sufrió la rectora de una secundaria (foto Villa del Rosario Net)

"Estamos conmovidos porque la escuela secundaria de nuestra localidad y su equipo directivo se caracterizó siempre por la escucha y diálogo para la resolución de los conflictos, siendo empáticos y comprometidos en su labor", continuó; y añadió: "Recordemos que la convivencia pacífica se basa en el respeto, la tolerancia y la buena comunicación".

Luego, remarcó que "la educación es un derecho y la violencia no tiene lugar en nuestras escuelas". También invitó a toda la comunidad "a unirse en repudio a esta agresión y a trabajar juntos para crear un ambiente seguro y respetuoso para directivos, docentes, estudiantes y comunidad en general”.

Para finalizar, expresó: “Formemos personas con buenos valores”.

La postura de la Departamental de Escuelas de Federación

Por su parte, el director departamental de Escuelas de Federación, José Soto, difundió un comunicado oficial sobre el tema. “Expresamos nuestro más enérgico repudio ante los hechos de violencia sufridos hacia una docente de Villa del Rosario", manifiesta en el mismo.

"Consideramos inadmisible cualquier forma de agresión física, verbal o simbólica contra quienes día a día cumplen la noble tarea de educar y acompañar a nuestros estudiantes. Este tipo de acciones atentan contra la integridad física y emocional de los trabajadores de la educación, vulneran el marco de respeto que debe primar en toda comunidad educativa y resultan absolutamente incompatibles con los valores que nuestras instituciones educativas promueven”, reza el comunicado.

Señala, además, que "la escuela debe ser un espacio de respeto, diálogo y construcción colectiva, donde prime la convivencia pacífica y el reconocimiento de la labor docente como pilar fundamental de nuestra sociedad".

"Desde esta Dirección Departamental ratificamos nuestro acompañamiento y solidaridad con los docentes y directivos afectados, y reafirmamos que ninguna forma de violencia es justificable, ni puede ser naturalizada o tolerada en el ámbito escolar”, continuó.

Soto planteó en el comunicado que “la resolución de los conflictos debe darse siempre a través del diálogo respetuoso, los canales institucionales correspondientes y el marco normativo vigente, resguardando el derecho a enseñar y a aprender en entornos seguros”; y convocó a las “familias a fortalecer los lazos de corresponsabilidad y a construir, junto a la escuela, espacios de convivencia basados en el respeto, la escucha y el cuidado mutuo". "La educación se construye en un clima de confianza y respeto mutuo. La violencia no educa, no resuelve conflictos y daña profundamente los vínculos que sostienen la tarea educativa”, indicó el texto.

Sobre la violenta agresión a la rectora

Gisela Brutomeso, rectora de la Escuela Secundaria N°2 “Sandalio Olivetti”, de Villa del Rosario, en el Departamento Federación, fue agredida verbal y físicamente por la mamá de un alumno que reprobó una materia.

Todo se había desencadenado luego de que un alumno se presentara fuera de horario a la mesa de examen de una materia, lo que motivó que reprobara. Tras ello, la madre del adolescente se hizo presente en la rectoría de la escuela donde realizó algunos reclamos y, luego, agredió verbal y físicamente a la rectora.

La agresora es esposa de Fabián Arosio, excandidato a intendente de Villa del Rosario por La Libertad Avanza, dirigente que proviene del Partido Conservador Popular. Arosio tiene antecedentes de hechos similares y por eso tendría restricción de acercamiento al establecimiento educativo al que concurre su hijo.

De acuerdo a fuentes policiales, sobre el padre del estudiante (esposo de la mujer denunciada) pesa actualmente una restricción de acercamiento a la rectora de la entidad educativa, ya que hace algún tiempo atrás también había sido denunciado por agresión verbal. (fuentes Villa del Rosario Net y El Entre Ríos)