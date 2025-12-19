 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
19 de Diciembre de 2025
Un hombre de 57 años murió este jueves luego de sufrir una descompensación mientras conducía un vehículo utilitario y protagonizar un accidente de tránsito en la zona de calles Villaguay y Alsina, en la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió cuando el conductor perdió el control del rodado y terminó subiéndose a la vereda.

 

De acuerdo a la información recabada, el hombre se desplazaba a bordo de una Renault Kangoo cuando, por causas vinculadas a una repentina descompensación, no logró continuar con la conducción normal del vehículo. Como consecuencia, el utilitario se desvió de la calzada e impactó contra la vereda de calle Villaguay.

Un conductor murió tras descompensarse mientras manejaba en Paraná

 

Tras el siniestro, se dio aviso a los servicios de emergencia y en el lugar intervino una ambulancia. El conductor fue asistido por el personal de salud, que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras era trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

 

Según se informó oficialmente, una vez ingresado al nosocomio, los médicos continuaron con los intentos por estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento. La causa del deceso habría sido un paro cardiorrespiratorio.

 

En el lugar del hecho también trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Temas:

accidente de tránsito Villaguay
